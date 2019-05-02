1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 Türk üniversitesi Asya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE), 'Üniversite Sıralaması; Asia University 2019' verilerini açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 'Uluslararası Görünüm' ve 'Araştırma' kategorilerinde ilk 251 bandında yer alırken, Türkiye'den ise sıralamaya giren vakıf üniversiteleri arasında 4. oldu
 02 Mayıs 2019 10:34
Yazdır
4 Türk üniversitesi Asya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında

'Üniversite Sıralaması; Asia University 2019' derecelendirmesinde, 27 ülkeden 400'den fazla üniversite yer aldı. Araştırmada, 'Öğretim', 'Araştırma' , 'Alıntı' , 'Endüstriyel Kazanç' ve 'Uluslararası Görünüm' başlıklı 5 ayrı kategoride değerlendirmeler yapıldı. Türkiye'den devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı 'Uluslararası Görünüm' ve 'Araştırma' alanlarında Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde ilk 251 bandında yer aldı. Aynı kategorilerde Türkiye'de 4. olan BAU, 'Endüstriyel Kazanç' alanında 5. sırada, 'Öğretim' alanında 6. sırada, 'Alıntı' alanında 8. sırada, genel sıralamada ise 6. sırada yer aldı.

Asia University 2019 dünya sıralamasında; Çin'den Tsinghua University birinci, Singapur'dan National University ikinci olurken, Hong Kong'dan Hong Kong University of Science and Tekhnology üçüncü oldu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gıda eğitimine laboratuvar desteği
01 Mayıs 2019 20:51		 YÖK görevde yükselme itirazlarını sonuçlandırdı
30 Nisan 2019 19:45
Bakan Selçuk: Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır
30 Nisan 2019 18:45		 Anayasa Mahkemesi'nden staj açıklaması
30 Nisan 2019 17:36
Saraç, dünya alan sıralamasına giren üniversiteleri kutladı
30 Nisan 2019 15:28		 Türk üniversitelerinin 'marka bilim alanları' açıklandı
30 Nisan 2019 14:15
MSÜ'den harp okulları için tercih duyurusu
29 Nisan 2019 16:58		 Bakan Ziya Selçuk'tan 'Türkçe' vurgusu
29 Nisan 2019 16:18
'Doktoralı insan kaynağımızı artırmamız şart'
29 Nisan 2019 13:30		 15 bin öğrenci, üniversite sınav heyecanını prova etti
28 Nisan 2019 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Jandarmadan teröre darbe üstüne darbe10:34 - 4 Türk üniversitesi Asya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında10:32 - Bağ evinde FETÖ toplantısı davasında 8 sanığın ev hapsi kaldırıldı10:30 - Milli yazılımla gemiler birlikte hareket edebilecek10:26 - 'Kahvaltı sofralarındaki besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor'10:22 - Rize'de kaybolan 2 çocuk, ormanda bulundu10:19 - Yerli mühimmat Cida, yıl sonunda göreve hazır10:17 - Düzensiz göçle mücadele önlemleri olumlu sonuç verdi10:14 - YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı10:11 - Mart ayında 58,7 bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
10:09 - Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek10:08 - Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı10:05 - Nisanda en fazla havucun fiyatı arttı09:53 - Soğan tarlada 1, sofrada 6 lira09:52 - Türkçe yayın yapan, dışardan destekli 6 haber kanalı09:51 - Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi09:48 - Milli İHA Anka, mobil oyun oldu09:39 - Türkiye ve Dünya'da en uzun ve en kısa oruç nerede tutulacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
Erdoğan kabineyi takibe aldı
Sandık belgeleri buhar oldu
Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Aselsan parayla alınamayan devre üretti
Türkçe yayın yapan, dışardan destekli 6 haber kanalı
İl dışındaki fuara katılan memurun konaklama gideri 'temsil'den karşılanabilir mi?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
14 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp araziye bırakmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teknoloji esiri olmak 1
bazı yazarların bazı yazarların konularına yazamamaları 11
İnsan,kaldıkça küflenir,gidemedikçe çürür 1
sen bunu kullan başka bir şey kullanmazsın 2
şak etmek 1
bilemedimki ben şimdi 3
kabız olmak 2
Eccedentesiast 1
Sabsung 3
her geçen gün 5
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam