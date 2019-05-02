4 Türk üniversitesi Asya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında
|02 Mayıs 2019 10:34
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'Üniversite Sıralaması; Asia University 2019' derecelendirmesinde, 27 ülkeden 400'den fazla üniversite yer aldı. Araştırmada, 'Öğretim', 'Araştırma' , 'Alıntı' , 'Endüstriyel Kazanç' ve 'Uluslararası Görünüm' başlıklı 5 ayrı kategoride değerlendirmeler yapıldı. Türkiye'den devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı 'Uluslararası Görünüm' ve 'Araştırma' alanlarında Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde ilk 251 bandında yer aldı. Aynı kategorilerde Türkiye'de 4. olan BAU, 'Endüstriyel Kazanç' alanında 5. sırada, 'Öğretim' alanında 6. sırada, 'Alıntı' alanında 8. sırada, genel sıralamada ise 6. sırada yer aldı.
Asia University 2019 dünya sıralamasında; Çin'den Tsinghua University birinci, Singapur'dan National University ikinci olurken, Hong Kong'dan Hong Kong University of Science and Tekhnology üçüncü oldu.
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