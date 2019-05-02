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Jandarmadan teröre darbe üstüne darbe

Diyarbakır kırsalında bahar temizliği operasyonu başlatan jandarma birlikleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla 1 hafta içinde Lice ilçesi ve Dicle ilçesi kırsalında 5'i İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar kategorisinde gri listede olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi
 02 Mayıs 2019 10:42
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Jandarmadan teröre darbe üstüne darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristin ardından, sorumluluk bölgesindeki BTÖ mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, BTÖ mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek maksadıyla, Dicle, Silvan, Hazro, Kulp ve Hani ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda 30 Nisan 2019 Salı günü saat 21.00'dan itibaren icrasına başlanılan Özel Birlik Operasyonları 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyonla ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Açıklamada, "Söz konusu operasyonlar kapsamında; Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü kırsal alanında 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13.20 sıralarında bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde; 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı Bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette sığınak girişine tuzaklanan mayın, EYP düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ile Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal isimli personelimizin şehit edilmesi olayı, 15 Mayıs 2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl köyünde yol kesme sonucu Ferit Kaçar isimli Güvenlik Korucunun şehit edilmesi olayı, 28 Temmuz 2017 tarihinde Dicle-Yokuşlu köy yolu Teke Mezrası bölgesinden birliklerin geçişini müteakip mayın, EYP patlaması olayı, 28 Temmuz 2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl Köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birlikler tarafından önceden fark edilerek kontrollü bir şekilde imha edilen mayın, EYP düzeneğinin tuzaklanması olayı, 02 Ağustos 2017 Dicle ilçesi Taşağıl Köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birlikler tarafından önceden fark edilerek kontrollü bir şekilde imha edilen mayın, EYP düzeneğinin tuzaklanması olayı, Görese bölgesinde tuzaklanan mayın, EYP düzeneklerinin tamamının hazırlanması ve tuzaklanması olaylarının faili, planlayıcısı olan ve İçişleri Bakanlığınca Gri renk kodu ile aranan silahlı terör örgütünün sabotajcısı Viyanpirsus (K) Şehriban Yönten ile İran uyruklu Didar Rojhilat (K) Sabriye Reçber olduğu değerlendirilen 2 terörist, üzerlerinde bulunan 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 15 adet 7,62 milimetre Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 adet 5,45 milimetre Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet el bombası, 1 adet sırt çantası, 8 adet kütüklük, 2 adet palaska, giyim ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, ele geçen el bombaları Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde, arazide ve adli aramalarda, BTÖ mensuplarının kış üslenmesi maksadıyla kullandığı 1 adedi 30 metrekare genişliğinde, 7 adedi değişik ebatlarda olmak üzere toplam 8 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, arazide toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 3 adet jelikan bidon ve imha edilen sığınaklar içerisinde; 1 adet gaz maskesi, 2 adet gaz maskesi tüpü, 2 adet küçük tüp, 300 metre elektrik kablosu, 1 adet radyo, 14 adet büyük pil, 23 adet kalem pil ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

1 haftada 5'i gri listede olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Bölge Komutanlığı talimatları ile kırsalda operasyonlarını aralıksız sürdüren Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar neticesinde 1 haftada Lice ve Dicle ilçesinde 5'i İçişleri Bakanlığı gri listede aranan terörist olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonda 4'i gri listede olan 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından dün Dicle ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda ise 1'i gri liste olmak üzere 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Lice ve Dicle ilçesinde yürütülen başarılı operasyonlarla birlikte 1 haftada Diyarbakır kırsalında 5'i gri listede aranan olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma birlikleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla bölgede eylem hazırlığında olan teröristlere darbe üstüne darbe vuruldu.

İhlas Haber Ajansı
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