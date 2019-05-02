Yalçın Akdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' çıkışı!
|02 Mayıs 2019 10:53
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Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Star'da "Yeni bir ittifak arayışı mı var?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yok. Benim gördüğüm kadarıyla siyasi alanda yeni bir ittifak arayışı falan yok" görüşünü dile getirdi.
"Güvensizlik oluşumuna götürmeye çalışmak boş bir uğraştır"
Akdoğan, "Türkiye İttifakı ifadesinden kalkarak meseleyi AK Parti-MHP arasında bir güvensizlik oluşumuna götürmeye çalışmak boş bir uğraştır" ifadelerini kullandı.
"Türkiye İttifakı" ifadesi
Akdoğan, "Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' ifadesi üzerine çok şeyler yazıldı, konuşuldu. 'Acaba Cumhur İttifakı rafa kaldırılıp başka bir ittifak arayışı içine mi giriliyor' türü sorular soranlardan, yeni koalisyon şemaları çıkaranlara kadar kafası karışık siyaset yorumcularına şahit olduk." dedi.
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