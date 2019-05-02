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Niğde merkezli tarihi eser ve kaçak kazı operasyonu

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
 02 Mayıs 2019 10:54
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Niğde merkezli tarihi eser ve kaçak kazı operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de bazı adreslere düzenledikleri operasyonda İ.S.S, F.B, S.Ö, A.S. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Firari H.B'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 34 fişek, matkap, metal dedektörü, elle çizili kroki, cıva, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halka, vazo ve 4 sikke ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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