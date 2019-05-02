Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Niğde merkezli tarihi eser ve kaçak kazı operasyonu
Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
|02 Mayıs 2019 10:54
|Yazdır
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de bazı adreslere düzenledikleri operasyonda İ.S.S, F.B, S.Ö, A.S. ve H.G'yi gözaltına aldı.
Firari H.B'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 34 fişek, matkap, metal dedektörü, elle çizili kroki, cıva, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halka, vazo ve 4 sikke ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otobüste taciz etti, 'Yaptık bir hata, bir daha olmaz' dedi
02 Mayıs 2019 13:20
|Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
02 Mayıs 2019 13:18
|12 yaşındaki kız çocuğu tacizcinin elinden kaçıp polise sığındı
02 Mayıs 2019 12:22
|MSB'den Tel Rıfat açıklaması
02 Mayıs 2019 11:49
|Erik çekirdeği nedeniyle çocuk döven adama tutuklama
02 Mayıs 2019 11:36
|100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ifadeye çağrıldı
02 Mayıs 2019 11:12
|Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra, ormanda bulundu
02 Mayıs 2019 10:22
|Esenyurt'ta Afganistanlılar birbirine girdi
02 Mayıs 2019 09:23
|Rize'de kaybolan iki çocuk her yerde aranıyor
02 Mayıs 2019 08:33
|E-5 Karayolunu kitleyen kaza: 2 yaralı
02 Mayıs 2019 07:45