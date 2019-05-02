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Milli Savaş Uçağı ilk kez Paris'te ortaya çıkacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçağın "mockup"ını Paris Air Show'da göreceksiniz. Aksungur 18 ayda ilk uçuşunu yaptı. Bu sene içinde kuvvetlere teslim edeceğiz. Yıl sonunda yani yaklaşık 2 yıl içinde teslimatı gerçekleştireceğiz
 02 Mayıs 2019 10:59
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Milli Savaş Uçağı ilk kez Paris'te ortaya çıkacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın birebir ölçülerdeki modelinin ilk kez bu yıl ki Paris Air Show'da sergileneceğini bildirdi.

Kotil, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde kendi ekosistemini oluşturduğuna işaret eden Kotil, örneğin uçakların iklimlendirme ihtiyacının karşılanması için farklı firmaların bir araya gelmesiyle ortak şirketin hayata geçirildiğini söyledi. Daha önce Hürkuş'un yurt dışından karşılanan ihtiyacının artık Türkiye'den karşılanacağını anlatan Kotil, bunu Hürjet ve Milli Muharip Uçağın izleyeceğini belirtti.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde bütün altyapı tesislerini kurarak ilerlediklerine işaret eden Kotil, "Bu en büyük projemiz. Bunu bitirdiğimizde Türkiye, teknolojik olarak ABD, Rusya ve Çin'den farkım yok diyebilir." dedi.

Kotil, halihazırda yürüttükleri 5 helikopter projesi olduğuna değinerek, "5 yıl sonra dünyada 4-5'inci büyük helikopter üreticisi oluruz. 400 civarında helikopter mühendisimiz var, bunu büyütüyoruz." diye konuştu.

- "Küçük bir cıvata yapmayı bile bırakmayacağız"

TUSAŞ'ı TUSAŞ yapan uçak parçası üretimini bırakmayacaklarını vurgulayan Kotil, "Ne kadar özgün ürün yapsak da Boeing ve Airbus'a küçük bir civata yapmayı bırakmayacağız. Bu süreçlerden çok şey öğrendik. Uçak yapısalı hep devam edecek. Yarım milyarlık ihracatımızı 2 milyar dolara çekeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

F-35 programına yönelik gelişmelere ilişkin sorular üzerine Kotil, "F-35 programının parçasıyız. Türkiye'nin siparişi, sayı olarak ikinci sırada bunu herkes değerlendirsin." yanıtını verdi.

Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın birebir ölçülerdeki modelinin (mockup) ilk kez bu yıl ki Paris Air Show'da sergileneceğini bildirdi.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava aracı Aksungur'u kendi kaynaklarıyla yaptıklarını anlatan Kotil, "Aksungur 18 ayda ilk uçuşunu yaptı. Bu sene içinde kuvvetlere teslim edeceğiz. Yıl sonunda yani yaklaşık 2 yıl içinde teslimatı gerçekleştireceğiz." dedi.

Atak-2 helikopterinin için 3 bin beygirlik motorlarla toplam 6 bin beygirlik motor gücüne sahip olacağına işaret eden Kotil, ihtiyaç duyulan motorun yerli olacağını, ancak henüz projesinin başlamadığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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