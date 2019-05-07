Bilgisayar işletmeninin özel hizmet tazminat oranı hangi halde 55 olur?

Diğer memurların olduğu bilgisayar işletmenlerinin özel hizmet tazminatı da Zam ve tazminat kararnamesiyle belirlenmiştir.

Bu kararnamede bilgisayar işletmenlerinin özel hizmet tazminat oranı için 2 bölüme bakılması gerekmektedir.

Cetvelin Diğer Tazminatlar kısmı G-b bendi gereğince, cetvelin diğer bölümlerinde yer almayanlara 50 oranı üzerinden özel hizmet tazminatı verilmektedir.

Ancak, Bilgisayar İşletmeleri için cetvelin ayrıca II sayılı cetvel bölümüne de bakılmaıs gerekmektedir. Bu bölümde hem üst yönetim hem de Genel İdare Hizmetleri personeli için oranlar yer almaktadır. Bu bölümün grup-17 bölümüne göre, 1 ila 4 arasında kadro derecesi olanlara 55 üzerinden özel hizmet tazminatı verilmelidir.

17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararının "Kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunanlar" başlıklı 10 uncu maddesinde "Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir . Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur." düzenlemesiyle, özel hizmet tazminat oranlarını gösteren üst yönetim ve genel idare hizmetleri bölümünün grup 17 de "Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar." için 55 oran olacağı yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen düzenleme kapsamında, "Bilgisayar İşletmeni" kadrosu Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan unvan tablosunda kadro derecesi olarak (3-13) arasında olabilmektedir. Ancak bazı kamu kurumlarında Bilgisayar İşletmeni unvanının kadro derecesi 1-4 arası olarak bulunmamaktadır. Bu halde kazanılmış hak aylığı değil kadro derecesi esas alınmaktadır.

Özetle bilgisayar işletmeninin kadro derecesi 1 ila 4 arasındaysa ve kurumda varsa 55 oranı üzerinden, değilse 50 oranı üzerinden özel hizmet tazminatı verilmesi gerekmektedir.