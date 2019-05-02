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Nöbetçi noterlik uygulaması sorunsuz işliyor

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin: Noterlikler olarak, kolay, hızlı ve güvenli şekilde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Nöbetçi noterlik uygulaması, sorunsuz işliyor. Hafta sonu nöbetçi noterliklerde en çok araç satış işlemi yapıldı
 02 Mayıs 2019 11:18
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Nöbetçi noterlik uygulaması sorunsuz işliyor

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, "Noterlikler olarak, kolay, hızlı ve güvenli şekilde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Nöbetçi noterlik uygulaması, sorunsuz işliyor. Hafta sonu nöbetçi noterliklerde en çok araç satış işlemi yapıldı." dedi.

Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Noterlik Kanunu'nun 5 Mayıs 1972'de kabul edildiğini, her yıl 5 Mayıs'ta da Türkiye Noterler Günü'nün kutlandığını belirtti.

Bu yılki etkinliklerin Ankara'da 3-5 Mayıs'ta yapılacağını bildiren Cin, ülke genelinde görev yapan noterlerin düzenlenecek sempozyuma katılacağını, daha sonra gala yemeği ve çeşitli geziler gerçekleştirileceğini anlattı. Cin, etkinliklerle noterlerin birlik ve beraberliğinin sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Türkiye'de bin 931 noktada noterliklerin bulunduğunu kaydeden Cin, teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı ile yapılan çalışmaların ardından noterliklerin, hafta sonu nöbetçi olarak hizmet vermelerine yönelik uygulamanın 6 Nisan'da hayata geçtiğini hatırlatan Cin, ilk nöbet haftasında 6 binin üzerinde işlem yapıldığına dikkati çekti. Cin, uygulamanın ilk ayında nöbetçi noterliklerdeki toplam işlem sayısının 37 bin 394'e ulaştığını bildirdi.

Dursun Cin, "Noterlikler olarak, kolay, hızlı ve güvenli şekilde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Nöbetçi noterlik uygulaması sorunsuz işliyor. Hafta sonu nöbetçi noterliklerde en çok araç satış işlemi yapıldı." diye konuştu.

İhtiyaç halinde, nöbetçi noterlik uygulamasının kapsamında genişlemeye gidilebileceğini dile getiren Cin, yoğunlukların yaşandığı yerlerde ihtiyaçların giderilmesi noktasında noterlerin üzerlerine düşeni yapacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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