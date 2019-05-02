'Anayasa Mahkemesinden adaleti, hakkı ve hukuku istiyoruz'

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de nisan ayında da basın mensuplarının haberlerinin suç konusu olmaktan çıkmadığını" savundu.

Nisan ayında iki gazetecinin gözaltına alındığını, bir gazeteci hakkında yeni soruşturma, iki gazeteci hakkında ise yeni dava açıldığını anlatan Çakırözer, bazı basın mensuplarının hapis cezalarına çarptırıldığını, bazıları hakkındaki yargılamaların ise devam ettiğini söyledi.

Çakırözer, 31 Mart seçimlerinden sonra ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik olumlu açıklamalar yapılmasına rağmen ifade özgürlüğüne yönelik adım atılmadığını öne sürerek, "O kızgın demirin basın ve ifade özgürlüğü davalarında bir türlü soğutulmadığını gördük." diye konuştu.

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem'in bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirten Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi davasında da gazetecilere haksız şekilde verilen cezaların kaldırılmasını istedi.

Türkiye'de demokrasinin gelişmesi için gazetecilerin, aydınların eleştirilerine tahammül edilmesi ve bunların hoş görülmesi gerektiğini vurgulayan Çakırözer, Türkiye'de bunun uygulanmadığını ileri sürdü.

Çakırözer, "Mustafa Sönmez'in kör karanlıkta evinin basılmasını kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

- "68 binden fazla kişiye 'cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma"

Utku Çakırözer, Adalet Bakanlığı verilerine göre 2014-2017 arasında 68 binden fazla kişinin "cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, " Bunlardan 12 bin 839'u davaya dönüştü. Bunların sadece 3 bini beraat etti, geri kalanında ya tutuklama ya maddi tazminat cezalarına hükmedildi." ifadelerini kullandı.

3 Mayıs'ın "Dünya Basın Özgürlüğü" günü olarak kutlandığını anımsatan Çakırözer, Anayasa Mahkemesinin bugünkü toplantısında bireysel hak ihlali başvurusunda bulunan Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Önder Çelik, Nazlı Ilıcak ve Murat Aksoy'un durumlarının görüşüleceğini anlattı.

Çakırözer, şöyle devam etti:

"Yüksek Mahkemenin bu başvuruları yıllar sonra gündeme alması olumludur ama gecikmiştir. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Beklentimiz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın dediği gibi 'hak eksenli' şekilde değerlendirip derhal sonuçlandırmalarıdır. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde, basın ve ifade özgürlüğü için Anayasa Mahkemesinden adaleti, hakkı ve hukuku istiyoruz."

Çakırözer, öte yandan Basın Kartı Komisyonu'nun uzun süredir toplanmaması nedeniyle gazetecilerin mağdur edildiğini aktardı.

Seçimler sonrası gerginlikten çıkılması gerektiğini ifade eden Çakırözer, "Eğer seçimler sonrası bu ülkede bir kucaklaşma olacaksa, önce basın özgürleşmeli, ifade özgürlüğü sağlanmalıdır." diye konuştu.