1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Anayasa Mahkemesinden adaleti, hakkı ve hukuku istiyoruz'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesinin bugünkü toplantısında bireysel hak ihlali başvurusunda bulunan Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Önder Çelik, Nazlı Ilıcak ve Murat Aksoy'un durumlarının görüşüleceğini belirterek, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde, basın ve ifade özgürlüğü için Anayasa Mahkemesinden adaleti, hakkı ve hukuku istiyoruz." dedi
 02 Mayıs 2019 11:26
Yazdır
'Anayasa Mahkemesinden adaleti, hakkı ve hukuku istiyoruz'

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de nisan ayında da basın mensuplarının haberlerinin suç konusu olmaktan çıkmadığını" savundu.

Nisan ayında iki gazetecinin gözaltına alındığını, bir gazeteci hakkında yeni soruşturma, iki gazeteci hakkında ise yeni dava açıldığını anlatan Çakırözer, bazı basın mensuplarının hapis cezalarına çarptırıldığını, bazıları hakkındaki yargılamaların ise devam ettiğini söyledi.

Çakırözer, 31 Mart seçimlerinden sonra ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik olumlu açıklamalar yapılmasına rağmen ifade özgürlüğüne yönelik adım atılmadığını öne sürerek, "O kızgın demirin basın ve ifade özgürlüğü davalarında bir türlü soğutulmadığını gördük." diye konuştu.

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem'in bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirten Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi davasında da gazetecilere haksız şekilde verilen cezaların kaldırılmasını istedi.

Türkiye'de demokrasinin gelişmesi için gazetecilerin, aydınların eleştirilerine tahammül edilmesi ve bunların hoş görülmesi gerektiğini vurgulayan Çakırözer, Türkiye'de bunun uygulanmadığını ileri sürdü.

Çakırözer, "Mustafa Sönmez'in kör karanlıkta evinin basılmasını kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

- "68 binden fazla kişiye 'cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma"

Utku Çakırözer, Adalet Bakanlığı verilerine göre 2014-2017 arasında 68 binden fazla kişinin "cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, " Bunlardan 12 bin 839'u davaya dönüştü. Bunların sadece 3 bini beraat etti, geri kalanında ya tutuklama ya maddi tazminat cezalarına hükmedildi." ifadelerini kullandı.

3 Mayıs'ın "Dünya Basın Özgürlüğü" günü olarak kutlandığını anımsatan Çakırözer, Anayasa Mahkemesinin bugünkü toplantısında bireysel hak ihlali başvurusunda bulunan Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Önder Çelik, Nazlı Ilıcak ve Murat Aksoy'un durumlarının görüşüleceğini anlattı.

Çakırözer, şöyle devam etti:

"Yüksek Mahkemenin bu başvuruları yıllar sonra gündeme alması olumludur ama gecikmiştir. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Beklentimiz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın dediği gibi 'hak eksenli' şekilde değerlendirip derhal sonuçlandırmalarıdır. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde, basın ve ifade özgürlüğü için Anayasa Mahkemesinden adaleti, hakkı ve hukuku istiyoruz."

Çakırözer, öte yandan Basın Kartı Komisyonu'nun uzun süredir toplanmaması nedeniyle gazetecilerin mağdur edildiğini aktardı.

Seçimler sonrası gerginlikten çıkılması gerektiğini ifade eden Çakırözer, "Eğer seçimler sonrası bu ülkede bir kucaklaşma olacaksa, önce basın özgürleşmeli, ifade özgürlüğü sağlanmalıdır." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
The Times yazarı Stroud: Türkiye'nin yanında olmalıyız
02 Mayıs 2019 13:31		 Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' mesajı
02 Mayıs 2019 12:47
'İliklerimize kadar girmişler, adına, FETÖ, PKK, DEAŞ diyebilirsiniz'
02 Mayıs 2019 12:03		 'Siyasi parti üyeleri sandık başkanı olarak görev yapmış'
02 Mayıs 2019 11:09
Yalçın Akdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' çıkışı!
02 Mayıs 2019 10:53		 Türkçe yayın yapan, dışardan destekli 6 haber kanalı
02 Mayıs 2019 09:52
'Türkiye Adalet Akademisi yeniden ve daha güçlü bir vizyonla kuruldu'
02 Mayıs 2019 08:59		 Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
02 Mayıs 2019 07:10
Sandık belgeleri buhar oldu
02 Mayıs 2019 07:00		 Erdoğan kabineyi takibe aldı
02 Mayıs 2019 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Ortaöğretim Genel Müdürü istifa etti13:46 - 'Kamu görevinin liyakat sahibi kişilere verilmesi önemli'13:45 - Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı13:42 - Mağdurlar adli süreçte artık yalnız değil13:41 - Cezaevinden kaçan hamile kadın hırsızlıktan yakalandı13:40 - 2019 DGS için sık sorulan sorular yayımlandı13:31 - The Times yazarı Stroud: Türkiye'nin yanında olmalıyız13:28 - Kayseri'deki DEAŞ davasında karar13:20 - Otobüste taciz etti, 'Yaptık bir hata, bir daha olmaz' dedi13:18 - Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
13:14 - Sandık görevlisi 2 bin 224 kişinin 1. ve 2. derece yakını KHK'lıymış13:12 - Sivas'ta 8 öğrenci ile 1 polis FETÖ'den gözaltına alındı13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:06 - 'Öğretmenlik mesleği iş başında öğrenilen bir meslektir'12:59 - Okula gönderilmeyen çocuklar aileden alındı12:53 - ÖTV oranları yükseldi! İşte akıllı telefonların yeni fiyatları12:47 - Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' mesajı12:46 - TESK: 2 bin 417 esnafımız e-ticaret yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek
Erdoğan kabineyi takibe aldı
Sandık belgeleri buhar oldu
100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ifadeye çağrıldı
Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra, ormanda bulundu
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Türkçe yayın yapan, dışardan destekli 6 haber kanalı
'Siyasi parti üyeleri sandık başkanı olarak görev yapmış'
Aselsan parayla alınamayan devre üretti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
modern insanın en büyük sorunları 8
tutku 8
ergin ataman'ın oyuncularında doping çıkması 1
söz kesmek 4
Çakı taşımak 3
geçen ayın enleri 5
halk etmek 2
Deli gibi aşık olmak 4
hayatı sorgulamak 2
Sözlüğe sarmak 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam