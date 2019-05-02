TESK: 2 bin 417 esnafımız e-ticaret yapıyor

Esnaf ve sanatkarın e-ticaretteki payının artırılması için özellikle teknolojik destek verilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın günümüz piyasa koşullarında ve ticaret sisteminde rekabet gücünün artırılması için desteğe ihtiyacı var. 1 milyon 772 bin 650 esnaf ve sanatkarımızın 2 bin 417'si e-ticaret yapıyor. Bir başka ifadeyle her bin esnaftan biri e-ticaret yapabiliyor. Bu sayının artması için esnaf ve sanatkarımıza indirimli internet paketleri, teknolojik araçlar için kredi desteği gibi özel bir teşvik sistemi kurularak destek olunmalı ve tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmeli" dedi.

E-ticaretteki esnaf sayısının artırılması için esnafa özel e-ticaret teşvik paketi oluşturulması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günümüzde internet kullanımı ve dolayısıyla internetten alışveriş her geçen gün artıyor. Ülkemizde e-ticaret sektörünün hacmi geçtiğimiz yıl yüzde 42 oranında artışla 59,9 milyar liraya ulaştı. Hacmi sürekli artarak devam edecek olan bu platformda esnaf ve sanatkarımızın payının da artırılması gerekiyor. Ülke genelinde bin 498'i erkek, 919'u kadın olmak üzere toplamda 2 bin 417 esnaf ve sanatkarımız e-ticaret yapıyor. Kadın esnafımız öncelikli olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarımız bu konuda desteklenmeli. Bunun için de esnafa özel bir e-ticaret teşvik paketi hazırlanmalı. Esnafın markalaşması, kurumsallaşması, kendini geliştirmesi aynı zamanda ekonomimizi ve e-ticaret hacmimizi de büyütecektir" dedi.

"E-ticaret için en önemli nokta teknolojik kredi desteği"

Esnaf ve sanatkara e-ticarette tanınması gereken en önemli desteğin teknolojik destek olduğunun altını çizen Palandöken, "Esnafın e-ticarete başlama ve devam etme evresinde yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyor. Esnaf ve sanatkarımıza bu noktada yapılabilecek en önemli destek kuşkusuz teknolojik destektir. Bilgisayar, yazılım ve benzeri teknolojik araçlara ulaşımda vergi indirimleri ve fatura karşılığı sıfır faizli kredi gibi imkanlar tanınmalıdır. Ayrıca e-ticarete geçebilmek için esnafa mutlaka danışmanlık hizmetlerinin de verilmesi gerekiyor. Biz de konfederasyon olarak bu sorunların tespiti ve çözümü için gerekli kurumlarla ve ilgili bakanlıklarla istişarelerde bulunuyoruz. Örneğin tüm esnaf ve sanatkarın tek bir web sitesi üzerinden satış yapabilmesi gibi fikirler ve projeler üzerinde çalışıyoruz. E-ticaret pastasından daha çok esnafın pay alabilmesi çok önemli, çünkü esnafın olmadığı bir ticari platform düşünülemez" diye konuştu.