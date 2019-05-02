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MSB'den Tel Rıfat açıklaması
MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir
|02 Mayıs 2019 11:49
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla anında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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