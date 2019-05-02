Kar yolları kapattı...Bir aydır köy yolunu açmaya çalışıyorlar
|02 Mayıs 2019 12:10
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Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için mücadele eden ekipler, zor şartlarda çalışıyor.
Kışın en sert geçtiği illerden Muş'ta, Cevizlidere köyünün yolu kar nedeniyle yaklaşık 5 ay önce ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için bir aydır yoğun bir çalışma yürütüyor.
Ekipler, bölgede 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yoluna bağlı Cevizlidere yolunda, zaman zaman 5 metreye ulaşan karla mücadele ediyor.
İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, gazetecilere yaptığı açıklamada, oldukça zorlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah bir haftaya kadar Cevizlidere köyüne ulaşırız. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
İş makinesi operatörü Celal Tümer de Cevizlidere köyüne ulaşmak için 5 kilometrelik bir mesafenin kaldığını anlatarak, "Kar kalınlığı yer yer 5-6 metre civarında ve karın sertleşmesi sonucu iş makinelerimiz yol açmakta zorlanıyor. Günde ortalama 500 metre yolu ulaşıma açıyoruz. Ama bizim derdimiz bir an önce vatandaşın ulaşımını sağlamak." diye konuştu.
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