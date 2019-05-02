Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|02 Mayıs 2019 12:11
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
02 Mayıs 2019 13:11
|Dolarda, Fed hareketliliği
02 Mayıs 2019 11:03
|Çeyrek altın kapanışta 400,00 liradan işlem gördü
01 Mayıs 2019 17:08
|Gün sonu döviz fiyatları
01 Mayıs 2019 17:05
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Mayıs 2019 13:04
|Gün ortası döviz fiyatları
01 Mayıs 2019 12:51
|Gram altın 245 lira seviyelerinde
01 Mayıs 2019 11:04
|Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
01 Mayıs 2019 09:45
|Borsa günü yükselişle tamamladı
30 Nisan 2019 18:54
|Çeyrek altın kapanışta 402,00 liradan işlem gördü
30 Nisan 2019 17:20