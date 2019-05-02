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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Mayıs 2019 12:11
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9590 5,9600
Avro 6,6910 6,6920
Sterlin 7,7540 7,7920
ANKARA
ABD Doları 5,9300 5,9800
Avro 6,6450 6,7050
Sterlin 7,7050 7,8510
Anadolu Ajansı
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