Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ile Mardin ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
|02 Mayıs 2019 12:13
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ile Mardin ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ile Mardin ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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