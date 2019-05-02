Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Öğretmenlik mesleği iş başında öğrenilen bir meslektir. Elbette ki aldığınız eğitim bunun ipuçlarını veriyor ama bu eğitim size sadece başlangıç için yeterli olabilir." dedi.

Er, Çankırı Karatekin Üniversitesi 12. Bilim Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen Lider Öğretmenlik Konferansı'nda, formasyon eğitimini tamamlayanların çoğunun kadınlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hedefleri bulunan bir ülke olduğuna işaret eden Er, "Politik belgeler hazırlama yetki ve salahiyetine sahip kurum ve kişiler tarafından ülkenin geleceğine dair birtakım hedefler duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, diğer bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığının da hedefleri var. Yani 2023, 2053 ve 2071 hedefleri gibi birçok hedefi duyuyoruz. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde bizim en önemli gücümüz, insan gücümüzdür." diye konuştu.

Türkiye'nin sabit sermaye veya zengin yer altı kaynakları bulunmadığına dikkati çeken Er, tek ve en büyük güvencelerinin kendi insanları ve gençleri olduğunu, ülkenin beşeri sermayesine güvendiklerini vurguladı.

Er, geçmiş zamana göre okur yazarlık oranlarında çok iyi rakamların göründüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu bu ülke öğretmenler eliyle başardı. Öğretmenin oynayabileceği liderlik rolünü ikiye ayırmak mümkün. Biri sınıf içinde oynayabileceği liderlik, bir diğeri de çevresel liderlik. Bu meslek, öğretmenlik mesleği iş başında öğrenilen bir meslektir. Elbette ki aldığınız eğitim bunun ipuçlarını veriyor ama bu eğitim size sadece başlangıç için yeterli olabilir. Öğretmenlik mesleğinin icrasında bu size yetmeyecektir. Bu meslek iş başında öğrenilen bir meslek. Örnek alabileceğiniz birtakım insanlar olması gerekiyor ve bunun deneyimlerini alıp uygulayacaksınız. Gittiğiniz yerlerde bu mesleği iş başında öğreneceksiniz. Yaparak ve yaşayarak öğreneceksiniz."

Er, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.