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Sandık görevlisi 2 bin 224 kişinin 1. ve 2. derece yakını KHK'lıymış

AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'da görev alan kendisi ve 1. ve 2. derece yakını 2 bin 224 kişinin, KHK ile ihraç edildiği tespit edildi
 02 Mayıs 2019 13:14
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Sandık görevlisi 2 bin 224 kişinin 1. ve 2. derece yakını KHK'lıymış

AK Parti tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da görev alan kendisi ve 1. ve 2. derece yakını 2 bin 224 kişinin, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazları değerlendirmesi devam ederken, her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda, İstanbul'da görev yapan 11 sandık başkanının KHK ile görevlerinden ihraç edildiği belirlendi. Ayrıca aynı durumdaki 7 kişinin de çeşitli sandıklarda memur üye yapıldığı ortaya çıktı.

Sandıkta görevli 415 kişinin eşlerinin de KHK ile görevlerinden uzaklaştırıldığı tespit edildi.

Sandıklarda görevli 798 kişinin erkek kardeşi, 46 kişinin babası, 226 kişinin kız kardeşinin KHK ile ihraç edildiği belirlendi.

Öte yandan sandık görevlisi, 1. ve 2. derece yakınlarıyla beraber KHK'den ihraç edilen 2 bin 224 kişinin seçimlerde görev aldığı bildirildi.

AK Parti tarafından bu deliller de eklenerek, pazartesi günü YSK'ye beyan verilecek.
Anadolu Ajansı
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