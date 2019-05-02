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Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de yağan yağmur sonrasında alt geçitte kayan özel halk otobüsü 3 araca çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
|02 Mayıs 2019 13:18
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan alt geçitte, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda içinde yolcu bulunan özel halk otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 3 araca çarptı.
Halk otobüsü daha sonra duvara çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.
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