Otobüste taciz etti, 'Yaptık bir hata, bir daha olmaz' dedi

Adana'da belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi, yolcular tarafından yakalanarak, polis ekiplerine teslim edildi. Otobüsteki hareketli dakikalar, tacize uğradığını iddia eden kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

125 numaralı Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'nde bir kadının, taciz edildiğini söyleyerek çığlık atması üzerine yolcular, şüpheliyi yakalayıp, polise haber verdi. Yolcular, polis gelene kadar şüphelinin kaçmasına engel oldu.

Tacize uğradığını iddia eden kadın da şüphelinin görüntüsünü çekerek, "Bütün Türkiye seni görsün. Senin gibiler yüzünden sokağa çıkamaz olduk. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı bırakamıyoruz" dedi. Bu sözler üzerine taciz şüphelisi kadına dönüp, "Yaptık bir hata. Bir daha olmaz. Yaşım çok genç, beni bırakın gideyim. Bir yanlış yaptım" şeklinde konuştu.

Tacizciyi gözaltına almaya gelen polisin "Ne yaptın sen' demesi üzerine şahıs, "Bir defa yanlışlıkla yaptım. Hepsi üzerime çöküyor. Bir defa yanlışlıkla teyzeye değdim abi" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.