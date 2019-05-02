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2019 DGS için sık sorulan sorular yayımlandı

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 'Sıkça Sorulan Sorular' Yayımlandı
 02 Mayıs 2019 13:40
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2019 DGS için sık sorulan sorular yayımlandı

DUYURU
(02 Mayıs 2019)

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 'Sıkça Sorulan Sorular' Yayımlandı

2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 'Sıkça Sorulan Sorular'
Memurlar.Net
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