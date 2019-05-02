2019 DGS için sık sorulan sorular yayımlandı
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 'Sıkça Sorulan Sorular' Yayımlandı
|02 Mayıs 2019 13:40
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(02 Mayıs 2019)
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 'Sıkça Sorulan Sorular' Yayımlandı
2019 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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