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Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Bölgeye helikopter, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi
 02 Mayıs 2019 13:45
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Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki hidroelektirik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşanan taşkında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde özel bir firmanın işlettiği Göktaş-2 HES'te su yükleme havuzunun kapağı henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Sağlık Müdürlüğüne ait helikopter, ambulanslar ve jandarma sevk edildi.

Olay sırasında kapak önünde çalıştığı belirlenen 1 işçi öldü, 3 işçi hafif yaralandı.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın hidroelektrik santralinde meydana geldiğini belirterek, "Nehrin su seviyesindeki yükselmeden dolayı bölgedeki köyleri dikkatli olmaları konusunda ikaz ettik. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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