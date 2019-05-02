Ana sayfa » ... » Memurlar.Net
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü istifa etti
Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı iken bakan Ziya Selçuk tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne görevlendirilen Cevdet Vural istifa etti
|02 Mayıs 2019 13:47
|Yazdır
Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı iken bakan Ziya Selçuk tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne görevlendirilen Cevdet Vural istifa etti.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü görevine Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük görevlendirildi.
Cevdet Vural, görevi 25 Eylül 2018'de, Ercan Türk'ten devralmıştı.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Memur, ücretsiz izindeyken sosyal güvenliği devam eder mi?
30 Nisan 2019 14:05
|Kamu işçileri aylıklarını ne zaman alır?
29 Nisan 2019 14:02
|Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeler için bilgi notu yayımlanmalı
29 Nisan 2019 11:10
|SGK, borçlanma yazısıyla 1 günde emekli aylığı bağlamayı hedefliyor
27 Nisan 2019 12:59
|Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 00:05
|Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik değişikliği şart gözüküyor!
25 Nisan 2019 17:40
|Cumhurbaşkanı Erdoğan keşke; ziyaret fotoğraflarına önem veren, paylaşan tüm bürokratları görevden alsa!
25 Nisan 2019 14:05
|Polis ve eşleri, mazeret tayinlerin açıklanmasını bekliyor
25 Nisan 2019 10:05
|Mülga Aile Bakanlığı çalışanları GYS için 15 aydır açıklama bekliyor
23 Nisan 2019 00:04
|Zam ve tazminat kararnamesindeki mülgalar ne olacak?
22 Nisan 2019 14:05