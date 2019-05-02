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MEB Ortaöğretim Genel Müdürü istifa etti

Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı iken bakan Ziya Selçuk tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne görevlendirilen Cevdet Vural istifa etti
 02 Mayıs 2019 13:47
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MEB Ortaöğretim Genel Müdürü istifa etti

Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı iken bakan Ziya Selçuk tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne görevlendirilen Cevdet Vural istifa etti.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü görevine Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük görevlendirildi.

Cevdet Vural, görevi 25 Eylül 2018'de, Ercan Türk'ten devralmıştı.
Memurlar.Net - Özel

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