Proje okulu yöneticileri, proje okulu olmayan okullara geçemiyor

SORU: Merhabalar

Ben proje okulunda çalışan bir müdür yardımcısıyım

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ek2 kapsamında yöneticilik başvuruları başladığında proje olmayan okullara başvuru yapabilmek için ek2 puanımı hesaplatıp çıktısını alıp gönderdim

Ancak il milli eğitim başvurumuzu reddetti. Açıklama kısmında da "proje okullarına atama yetkisi bakanlıktadır" dedi

Devamında dilekçe yazarak il milli eğitime başvurdum. "Ben proje okuluna başvurmadım, proje okulundan proje olmayan okula başvurumu yapmak istiyorum, engeli kaldırın" dedim

Ancak gelen cevapta yine aynı cümleyle "proje okullarına atama yetkisi bakanlıktadır" yazdı iş milli eğitim.

Şu an çalıştığım okulda 4 yılım doldu, ikinci 4 yıl görevlendirilmemin bir garantisi olmadığı için proje olmayan bir okula başvurdum. Hiç bir kanunda ve yönetmelikte bir engel olmamasına rağmen il milli eğitim başvurumuzu engelledi

CEVAP:

Proje okullarında görev yapmakta olan yöneticilerden 14 Haziran 2019 tarihi (Derslerin biteceği tarih) itibariyle aynı kurum ve görevde 4 ya da 8 yılını dolduranların görev süreleri ders kesiminde sona erecektir.

Bu yöneticilerle ilgili "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği"ne tabi olduklarından bu yönetmeliğin;

"Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma

MADDE 15 - (1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri halinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler."

göre işlem yapılması gerekmektedir.

Proje okulu olmayan kurumlarda çalışmakta olanlar için ise Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.

Bu durumda proje okullarında çalışmayan yöneticiler Ek-1 değerlendirme kriterlerine göre aynı ya da farklı kurumda görev almak üzere başvuru yapabilmektedirler.

Proje okulunda görev yapanlardan 4 yılını dolduranlar için aynı ya da farklı, 8 yılını dolduranlar için ise farklı kurumda yöneticiliğe devam edip edememeleri "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği" hükümleri ile mümkün...

Bu durumda olup, yöneticilikte devam etmek isteyenler sınava girerek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleriyle ilk defa görevlendirilmeleri de mümkün fakat sınav başvuruları sona erdi.

Proje okulu yöneticilerinin bu yöndeki görüş taleplerine gelen cevaplar da bu yönde.

Geçtiğimiz yıllarda böyle bir sorun yaşanmamıştı çünkü:

Yönetici olmak isteyen (proje okulunda çalışan ya da çalışmayan) tüm adayların sözlü sınav ile proje okulu olmayan okullara başvuru yapabilmeleri mümkündü. Yani yöneticilik için kriter herkese aynı idi. İlk ya da yeniden görevlendirme farkı yoktu. O dönemde de proje okulu görevlendirmeleri keyfi bir şekilde bakanlık onayına göre olsa da, süresi dolan proje okulu yöneticilerinin hak kaybı olmuyordu.

Bu noktada proje okulu yöneticileri şok yaşamaktadırlar. Bakanlığın bu konuda sınav başvuruları öncesi açıklama yapmaması yaşanan şokun etkisini arttırmıştır.

Sonuç olarak; Proje okullarında süresi dolan yöneticiler yeniden yönetici olarak çalışmak istiyorlarsa yine proje okullarına görevlendirmelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Tekrar ediyoruz ki; proje okulları sayısı, proje okulu olma kriterleri ve bu okullara yapılacak öğretmen/yönetici atamalarının/görevlendirmelerinin yeniden ele alınması, liyakat esaslı bir sistem kurulması ve bunun proje okulu olan olmayan diye ayrılmaması eğitim öğretim süreci açısından yerinde bir karar olacaktır.

Maksut BALMUK