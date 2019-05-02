Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Adana emiri'ne hapis cezası
|02 Mayıs 2019 13:56
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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Eyüp Baksi ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Baksi, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.
Örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia eden Baksi, "DEAŞ terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Örgütsel eylem ve faaliyetlere katılmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Eyüp Baksi'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
- Davanın geçmişi
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özel bir hastanenin bahçesinde yakalanan Eyüp Baksi hakkında örgüt yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İddianamede şüpheli Eyüp Baksi'nin DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı, kentte örgüte eleman sağlamak konusunda aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte bağlılığını göstermek amacıyla öldürülen örgüt üyelerinin cenaze törenlerine katıldığı anlatılmıştı.
İddianamede ayrıca, Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen şüphelinin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması talep edilmişti.
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