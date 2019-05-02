Organize suç örgütü elebaşı ByLock kullanıcısı çıktı
|02 Mayıs 2019 14:43
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Denizli'de, 31 olayın faili oldukları öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Suç örgütünün elebaşı Ali K'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kaldığı ve yargılama sürecinin de devam ettiği öğrenildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli yağma, ateşli silah ile kasten yaralama ve hürriyetten yoksun kılma, zorla çek senet imzalatma" olaylarının faillerine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si savcılık talimatıyla salıverildi, diğerleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan aralarında Ali K'nin de bulunduğu 13'ü tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Organize suç örgütü elebaşı FETÖ'den yargılanıyormuş
Öte yandan organize suç örgütü elebaşı Ali K'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldığı ve yargılanma sürecinin halen devam ettiği öğrenildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, ikametlerinde FETÖ ile ilgili doküman ve çeşitli yayın organları ele geçirilen 3 zanlı hakkında ayrı bir soruşturma açtı.
- Operasyon
Denizli'de 22 Nisan'da, suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde 11 ruhsatsız tabanca, 15 av tüfeği, 227 fişek, 5 kurusıkı tabanca, 5 kama ve bir kılıç ele geçirilmişti.
31 olayın faili olduğu öğrenilen zanlıların birçok suç kaydı olduğu belirlenmiş, soruşturmada da 53 mağdur tespit edilmişti.
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