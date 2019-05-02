Cami saldırısında yaralanan Türk vatandaşından acı haber
Yeni Zelanda'daki cami saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.
|02 Mayıs 2019 14:59
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