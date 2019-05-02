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Hisarcıklıoğlu: İstihdamdaki negatif gidişi durdurduk

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: İstihdamdaki negatif gidişi durdurduk, artıya geçtik. Odalarımız ve borsalarımız yıl sonu için verdikleri hedefleri yakalamak için gayretle çalışıyor
 02 Mayıs 2019 15:09
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Hisarcıklıoğlu: İstihdamdaki negatif gidişi durdurduk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İstihdamdaki negatif gidişi durdurduk, artıya geçtik. Odalarımız ve borsalarımız yıl sonu için verdikleri hedefleri yakalamak için gayretle çalışıyor." dedi.

TOBB'un 75. Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı istiklal mücadelesinin 100. yıl dönümünde ekonomik alanda istikbal mücadelesi verildiğine işaret etti.

Uluslararası araştırmalara göre hassas bir dönemden geçen dünya ekonomisinin yavaşladığını, dünyada bu yılın ekonomik açıdan geçen yıldan daha zayıf geçeceğinin tahmin edildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığınca başlatılan program ve alınan tedbirlerle ekonomik durgunluğun aşılmasının, büyümenin yeniden başlamasının beklendiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bu sıkıntılı dönemde oda-borsa camiası olarak hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 81 ilde istihdam seferberliğini yeniden başlattık. Üzülerek paylaşmak isterim ki bu işe bir tek oda ve borsalarım sahip çıktı. Oda ve borsaların hepsi canla başla çalışıyor. Her ilde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kuruyor, firmalara, OSB'lere ulaşıyor, ülke çapında tanıtıyorlar. Büyük şirketleri birebir ziyaret ederek en geniş katılımı sağlıyorlar. Hükümetimiz de çıkardığı tarihi teşviklerle bu sürece büyük destek verdi. Kısa çalışma ödeneğini işler hale getirdi. Geçen sene sona eren işverene asgari ücret desteğini miktarını da artırarak yeniden başlattı. Bu sayede istihdamdaki negatif gidişi durdurduk, artıya geçtik. Odalarımız ve borsalarımız yıl sonu için verdikleri hedefleri yakalamak için gayretle çalışıyor."

- "Ülkemizi bu coğrafyanın girişimcilik merkezi yapacağız"

Finansman konusunda yürüttükleri çalışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisi ile 2 yılda yaklaşık 100 bin KOBİ'ye 12 milyar lira tutarında ucuz finansman sağladıklarını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığının başlattığı KOBİ Değer Kredisi sayesinde 122 bin üyenin 44 milyar lira tutarında düşük faizli kredi imkanına kavuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde ihracatın en büyük çıkış kapımız olacağını öngörüyoruz. İhracata yeni bir ivme kazandırmak üzere Ticaret Bakanımız çok önemli bir girişim başlattı. Yeni ürün, yeni pazar, yeni ihracatçı hedefiyle Anadolu'da ihracat destek ofisleri açıyor, Bakanımızın talebiyle 81 ilde yaygınlaştırıyoruz. Odalarımız ihracatta firmalarımıza kılavuz kaptanlık yapacak, ülkemize yeni ihracatçılar kazandıracak. İlk olarak Çin ve Amerika'da açacağımız Türkiye Ticaret Merkezleri ile şirketlerimizin bu dev pazarlara girişini kolaylaştıracak, ihracatımızı artıracağız."

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitime değinirken de 81 ilde 81 okul yapma projesini yıl sonunda tamamlayacaklarını bildirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel bir teknoloji şirketiyle İstanbul'da yeni bir girişimcilik merkezi kurduklarını ifade ederek, "Bu merkezde Türk girişimcilerini dünyaya açacağız. Ülkemizi bu coğrafyanın girişimcilik merkezi yapacağız." dedi.

Firmaların finansmana erişim ve yüksek faizler nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Sizin yüksek faize karşı duruşunuz bize cesaret ve umut veriyor. Başlattığınız finansman desteklerinin devam etmesini arzu ediyoruz. Firmalarımızda yaşanan finansman sıkıntısının önemli bir nedeni de kamuda bekleyen alacaklarımız. Bizi bankaların eline düşürmeyin, yüksek faize mahkum etmeyin. Başta biriken KDV alacaklarımız olmak üzere kamudan tüm alacakların bir takvime bağlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, eski dönemlerden miras kalan önemli bir yükün de "peşin vergi" olduğunu dile getirdi. Hala pek çok büyük altyapı ve ulaşım projesinde yabancı ürünlerin kullanıldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, milli ve yerli ürünlerin kullanımını artırma konusunda yeni talimatlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda-borsa başkanları, yönetimleri ve meclis üyelerinin de yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini, bu konunun yeniden ele alınmasını beklediklerini söyledi.

- "Kıdem tazminatında tam mutabakat aranmalı"

İstihdam Seferberliği desteklerinin bir kısmının nisan sonunda bittiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "İstihdamda başlayan olumlu gidişin devamı için bunları uzatalım. Kısa Çalışma Ödeneği süresini de 3 aydan 6 aya çıkaralım. Yine son günlerde Kıdem Tazminatı Fonu konusu gündemde. Hem firmalarımız hem de çalışanlarımız tedirgin oluyor. Bu konuda biz de sizinle aynı düşünüyor ve mutlaka işçi ve işverenin tam mutabakatı aranmalı diyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, vergi ve ihracat nerede ortaya çıkmışsa o şehre yazılmasını istedi. Kamu müteahhitleri için maliyet artışından dolayı eski sözleşmelerin büyük sıkıntıya yol açtığını anlatan Hisarcıklıoğlu, tasfiye-devir sözleşmeleri işleyişindeki sıkıntıların giderilmesini ve fiyat farkı kararnamesini beklediklerini bildirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüme sürecine destek için son ekonomik çalkantıda zarar gören şirket ve banka bilançolarının düzeltilmesine ilişkin olarak da "Küresel rekabeti en yoğun sanayicilerimiz hissediyor. Birçok ülke üretim maliyetlerini düşürerek sanayi sektörlerini desteklemek için adeta birbiriyle yarışıyor. Türkiye'de ise sanayicilerimiz üzerinde başta enerji olmak üzere birçok kamusal yük bulunuyor. Sanayimizde büyük sorunlara neden olan arazi izin süreçleri de kolaylaştırılmalı ve hızlandırılmalı. OSB'lerimizin arazi ve altyapı sorunlarına da kaynak sağlanmalı." dedi.

- "Faiz ve döviz istikrara kavuşacak"

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, verimlilik artışlarına ve inovasyona dayalı yeni ve farklı bir büyüme sürecine odaklanması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, yeni bir Türkiye hikayesi ve yeni bir büyüme modeliyle piyasalarda güvenin artacağını vurguladı.

Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenilen olumsuz algının önüne geçileceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Faiz ve döviz istikrara kavuşacak. Yeni kalkınma planı ile birlikte Sanayi Politikası ve Yatırım Teşvik sistemini de yenileyelim. Bölgesel kalkınma ajansları ile belediye faaliyetlerini değil özel sektör yatırımlarını destekleyelim. Ekonominin yüzde 60'ı olan iç tüketimin canlanması sağlayalım. Tarım ve hayvancılık politikamızı tarafların mutabakatıyla hazırlayalım. Önceliğimiz üretim planlaması ve üretim hacmini artırmak olsun. Vergi politikamızı değiştirelim. Üreticinin, girişimcinin, sanayicinin üzerindeki yükü azaltalım. Emeğin değil rantın vergisini artıralım."

- "Kara bulut duasına çıkanlara inat..."

Türkiye'nin, kişi başı geliri 3 bin doların altında bulunan orta seviye bir ekonomi olmaktan çıkarak, kişi başı geliri 10 bin doları geçen üst orta seviye bir ekonomiye dönüştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece umutsuzluk, kötümserlik aşılayanlara inat, adeta kara bulut duasına çıkanlara, hak ve adaleti unutup linç kampanyası yapanlara inat, eleştiriyi karşıtlık, övgüyü yandaşlık gören ucuz kahramanlara inat, ikbali ve menfaati için suyu bulandıranlara, 'bizden bir şey olmaz' diyenlere inat, 82 milyonun geleceği için hep beraber çalışma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı. Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edecek, bu zenginlikle ülkemizi daha da büyüteceğiz. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak ve lider ülke haline gelecek."

Bu arada, Genel Kurul'a geleceği açıklanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programındaki değişiklik nedeniyle toplantıya katılamadı.

Anadolu Ajansı
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