'Turizmde bütün pazarlarımızda artış var'
|02 Mayıs 2019 15:15
|Yazdır
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, geçen yılın nisan ayıyla kıyaslayınca yüzde 38'lik bir artışla Antalya'ya 977 bin 548 turist geldiğini belirterek, "Bütün pazarlarımızda artışlarımız var. İlk sırada Rusya ve Almanya, ardından en çok turist getiren ülkeler İngiltere, Hollanda. Polonya da ciddi artışta." dedi.
Atmaca, POYD'un geleneksel aylık toplantısında yaptığı konuşmada, tüm yılların en iyi sezonunun 2018 olduğunu, bu yılın ilk dört ayında da iyi rakamlar yakaladıklarını söyledi.
Bu yılın ilk dört ayında yüzde 32,7'lik artışla kentte 1 milyon 560 bin turist ağırladıklarını aktaran Atmaca, Antalya'nın turizmin başkenti olma yolunda ciddi adımlar atıldığını bildirdi.
"Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'dır. Bunu bir kez daha haykırmak gerekiyor. 2018'in üzerine gelen ilk dört ayda yüzde 32,7'lik artış muhteşem bir rakam." diyen Atmaca, "Antalya'ya geçen yılın nisan ayıyla kıyaslarsak yüzde 38'lik bir artışla 977 bin 548 turist gelmiş. Bütün pazarlarımızda artışlarımız var. İlk sırada Rusya ve Almanya, ardından en çok turist getiren ülkeler İngiltere, Hollanda. Polonya da ciddi artışta. Ukrayna aynı. Sadece İsrail'de yüzde 13 düşüş var. Bir de İran pazarında düşüş var."ifadelerini kullandı.
Programda, "Otellerde müşterinin hijyen beklentisi ve uzaktan eğitim" konulu sunum yapan Eczacıbaşı Profesyonelden kimya mühendisi Gökçe Yılmaz da turistlerin otellerde ilk çarşaf ve battaniye temizliğine baktığını söyledi.
Toplantı, yeni üyelere plaket verilmesiyle sona erdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin en rekabetçi ili İstanbul oldu
02 Mayıs 2019 16:22
|Her 10 kişiden 3'ü doğduğu şehirden göç etti
02 Mayıs 2019 16:15
|Meteorolojiden 4 il için 'yağış ve dolu' uyarısı
02 Mayıs 2019 15:50
|Öğrencilerden yaz sıcakları için 'serinleten şapka'
02 Mayıs 2019 15:44
|İstanbul'da parklarda acil durum butonu uygulaması başladı
02 Mayıs 2019 15:26
|Hisarcıklıoğlu: İstihdamdaki negatif gidişi durdurduk
02 Mayıs 2019 15:09
|Cami saldırısında yaralanan Türk vatandaşından acı haber
02 Mayıs 2019 14:59
|Dilan'ın tek suçu, trafik kurallarına güvenmesiydi
02 Mayıs 2019 14:48
|Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak
02 Mayıs 2019 14:10
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
02 Mayıs 2019 12:13