İki mühendisliği tercih edene 1.828 TL'ye kadar burs
|02 Mayıs 2019 15:38
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YÖK ile "Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası" arasında bugün imzalanan protokol ile:
- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren aşağıdaki şartlara haiz bütün öğrencilere,
- ilk 5 tercihinden en az birisinin Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği olması şartıyla,
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre;
İlk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (1.828 TL),
Tekstil Mühendisliğine 20-50 bin ve Deri Mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %70'i kadar (1.280 TL)
Tekstil Mühendisliğine 50-80 bin ve Deri Mühendisliği için 60-100 bin arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının %50'si kadar (914 TL)
yılda 9 ay olmak üzere,
"Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası" tarafından "eğitim bursu" verilecektir.
Başarıyı Önceleyen Eğitim Bursu
Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her yarıyıl 4 üzerinden en az 2.5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalaması ile eğitimlerini sürdürmeleri gerekmektedir.
İş ve İstihdam Garantili Eğitim Bursu
Eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri
halinde "Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri,
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri
Sendikası" tarafından,
tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda "en az 5 yıl iş garantisi" verilecek.
Öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "işyeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi" hususlarında da sektör temsilcileri ile işbirliği içinde çalışmalar önümüzdeki süreçte de devam edecek...
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