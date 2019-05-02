Öğrencilerden yaz sıcakları için 'serinleten şapka'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Kurtuluş Ortaokulu öğrencileri tarafından, yazın sıcak havada tarlalarda çalışan işçiler için "serinleten şapka" tasarlandı.

Okuldaki 50 öğrencinin katıldığı çalışma kapsamında, özellikle yaz aylarında çalışan işçilerin yaşamını kolaylaştırmak için şapka üretildi.

Şapkaya yerleştirilen güneş panelinden elde edilen enerjiyle çalışan fan sistemi, yazın sıcak havalarda çalışan işçilere serinleme imkanı sunuyor.

İlk yapılan soğutmalı 100 şapka tarım işçilerine dağıtılırken, öğrencilerin hedefi sponsor bularak 1000 şapka yaparak, tarım işçilerine dağıtmak.

Proje sorumlusu Burcu Kalamanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları şapkayla özellikle ramazan ayında ve yazın sıcak havada çalışan işçilerin serinlemesini sağlayacaklarını söyledi.

Sınır Mahallesi'nde bulunan okullarındaki öğrenci velilerinin geçimini genelikle pamuk tarlasında çalışarak sağladığını anlatan Kalamanoğlu, öğrencilerinin kendisine tarlada çalışan insanlar için serinleten şapka fikriyle geldiğini ve uzun araştırmalar sonucu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Öğrencilerinin tarlada çalışanları serinleten şapka tasarladıklarını ifade eden Kalamanoğlu, ''Özellikle yazın sıcak havalarda tarlada çalışan insanların ne kadar zorlandığını biliyoruz. Çocuklarımız baba ve annelerini çalışırken görüyorlar ve zaman zaman ailelerine yardımcı oluyorlar. Bunun için serinleten şapka tasarlamaya karar verdik. Bu güzel fikirle hemen işe koyulduk, şapkaya entegre edilen güneş paneli ve fan sistemiyle çalışan kişilerin serinlemesini sağlayacağız.'' dedi.

Şapkanın maliyetinin düşük ve yenilenebilir enerji olduğunu vurgulayan Kalamanoğlu, ''Çocuklarımızın kendi aileleri için yaptıkları "Serinleten Şapka" projesini genişletmeyi hedefliyoruz. Bölgemiz Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biridir. Hatay'da Türkiye'nin dört bir yanından Amik Ovası'na pamuk toplamak için gelenler oluyor, tüm çalışanlar için şapka yapmayı hedefliyoruz.'' diye konuştu.

Okulun kısıtlı bütçesiyle şapka ürettiklerini aktaran Kalamanoğlu, sponsor bulunduğu takdirde tüm pamuk tarlasında çalışanlar için de seri üretime geçmek istediklerini sözlerine ekledi.

- Şapkamız tarlada çalışanların serinlemesini sağlayacak

Öğrencilerden Mehmet Emin Karabulut da ailesinin yazın sıcaktan etkilendiği için bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Ailesinin bu durumuna üzüldüğü için konuyu öğretmenine anlattığını dile getiren Karabulut, ''50 arkadaşımla bir araya gelerek "serinleten" şapka tasarladık, şapkaya entegre ettiğimiz güneş paneli ve fan sistemi yazın sıcak havalarda tarlada çalışanlara serinleme imkanı sunuyor.'' dedi.