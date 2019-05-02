Adalet Bakanı, öldürülen avukatın ailesini ziyaret etti
|02 Mayıs 2019 15:53
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aksaray'da 3 gün önce boşanma davası avukatlığını yaptığı kadının kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat İbrahim Ergin'in ailesine taziye ziyaretinde bulunmasının ardından Aksaray Baro Başkanlığını da ziyaret etti.
Baro Başkanı Erhan Toprak ve avukatlarla görüşen Bakan Gül başsağlığı dileyerek, "Bir konferans salonuna da avukat arkadaşımızın ismini inşallah vereceğiz. Çünkü avukatımız mesleğini icra ederken, hakkın, hukukun, adaletin tesisi için çalışıyor. Bu anlamda temel unsur olan savunma hakkını ifa ediyor. İnşallah adliyede de ismi konferans salonunda yaşamış olur. Bu tür saldırıları, avukatlara yönelik bu tür şiddet eylemlerini asla tasvip etmiyoruz, görmek istemiyoruz, yaşamak istemiyoruz. Umarız bu tür olaylar yaşanmaz. Avukatlarımız da tüm mesleklerini ifa eden herkes gibi kendi mesleğini özgürce ifa, icra ederler, başınız sağolsun" dedi.
Adliyeden çıktıktan sonra Aksaray Belediyesine geçen Bakan Gül, burada Belediye Başkanı Evren Dinçer ile görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.
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