1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?

YÖKDİL'in artık ÖSYM tarafından yapılacak olması yabancı dil tazminatı ödenmesini sağlar mı?
 09 Mayıs 2019 00:03
Yazdır
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?

Yükseköğretim Kurulu tarafından mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler ile sağlık alanlarında, adayların yeterliliğini belirlemeye yönelik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı 2017 yılı itibarıyla faaliyete geçirilerek, yaklaşık iki yılı aşkın süredir Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından uygulanmaktaydı.

Yoğun katılımın olduğu sınavın ilkine -93 bin- aday başvurarak rekor sayıda müracaat yapıldı. 5 Mart 2017 tarihinde birincisi yapılan YÖKDİL sınavının altıncısı son kez 10 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından müşterek olarak gerçekleştirildi.

Altıncı sınavdan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 19 Nisan 2019 tarihinde alınan kararla, bundan böyle Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu karar çerçevesinde, YÖK'ün koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavının yedincisi -03 Kasım 2019- tarihinde Fen, Sağlık ve Sosyal alanlarında adaylara uygulanacaktır.

Alınan bu kararın gerekçesi bilinmemekle beraber, YÖKDİL sınavının artık ÖSYM tarafından yapılacak olması sınava girecek adaylarda yabancı dil tazminatı hakkının doğup doğmadığı yönünde tereddütler oluşturmuştur.

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde, "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkür Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 4 üncü maddesinde; "Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır." ifadesi bulunmaktadır.

Aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ise; "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin başvuru, ilan, sınav yapılacak yerler, sınav bedeli ve bu bedelin tahsil usulü, sınava girişte uyulacak kurallar, sınav usulü ile sınav yapılacak diller, sınav sonuçlarının duyurulması, sınav sonuçlarına itiraz ve sınavla ilgili diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak çoklu protokolle belirlenir." düzenlemesi yer almıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

1- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) mezkur yönetmelikte belirtilen üç farklı kurumca yapılan protokol çerçevesinde yürütüldüğü, YÖKDİL sınavının ise sadece Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM'nin işbirliğinde gerçekleştirileceği,

2- Kamu personelinin yabancı dil tazminatının yalnızca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarına göre ödenebileceği ve YÖKDİL sınavının bundan böyle ÖSYM'ce yapılmasının kişilere yabancı dil tazminatı ödenebileceği anlamına gelmediği,

3- Sonuç olarak, lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavları gibi akademik alana özgü olarak düzenlenen ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak gerçekleştirilmeyen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçlarına göre kamu personeline yabancı dil tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığı,

Mütalaa edilmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartını arayan üniversiteler
07 Mayıs 2019 10:06		 Kurum içi akademik yükselmelerde norm kadro çıkmazı !
06 Mayıs 2019 10:14
Bütün yönleriyle öğretim görevlilerinin il dışında doktora eğitimi görmeleri!
17 Nisan 2019 10:05		 DPB'den öğretim elemanlarının doktora değerlendirmeleri hakkında önemli görüş
15 Nisan 2019 11:03
Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde norm kadro hesabı nasıl yapılacak?
10 Nisan 2019 16:30		 Memurun, akademik kadroya geçişinde istifa sıkıntısı!
27 Şubat 2019 14:18
ÜAK Doçentlik sözlü sınavları hakkında açıklama yaptı!
07 Şubat 2019 21:23		 Öğretim görevliliğinde iki tür statü... 'Ders veren' ve 'uygulamalı birim'
25 Ocak 2019 14:02
Araştırma görevlisi (50-d) yüksek lisansı tamamlaması halinde ilişiği kesilir mi?
21 Ocak 2019 10:10		 YÖK'ten norm kadroda, asgari kadro sayısı kararı
15 Ocak 2019 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:07 - Türkiye Diyanet Vakfının yardımları Kenya'da yüzleri güldürdü01:04 - Hafta sonu kurslarda nöbet tutan öğretmenlere, ek ders ücreti ödenir mi?00:42 - AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu00:39 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı00:03 - YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?00:02 - 9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazan birlikte güzel23:58 - Üniversiteliler ortaokula matematik laboratuvarı kurdu23:53 - Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar23:48 - Öğrenciler okul sıralarından para kazanıyor
23:43 - Lipton çay fabrikası üretimi 1 yıl askıya aldı23:38 - Türkiye bu mahalleyi konuşuyor!23:33 - Balkondan düşen çevre mühendisi hayatını kaybetti23:28 - WhatsApp'tan 'mobil ödeme hizmeti'23:23 - 'YSK hakimleri, vicdanlarıyla hareket etmistir'23:18 - Silifke Belediye Başkanı kız kardeşi silahla vurdu23:13 - KKTC Başbakanı yarın istifa edecek23:08 - Altın değerinde mantar: Kuzugöbeği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
9 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
AK Parti'den 'İstanbul seçimleri neden yenileniyor' videosu
Ramazan birlikte güzel
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.05.2019 beşiktaş vs a.alanyaspor maçı 2
hiç tadım yok 4
Dardanel 6
Neymiş efendim 1
birçok ünlünün ekrem imamoğlu lehine tweet atması 3
07.05.2019 dolar kuru 1
demirtaş'ın seçimler öncesi hapisten çıkarılması 4
sadi güven 3
07.05.2019 liverpool vs barcelona maci 2
selvi boylum al yazmalım 5
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Ankara Sincan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 20 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam