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TMO ürün bedeli ödemelerini 10 gün içinde yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü: Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 270 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda alım faaliyeti gösterilecek. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak
 02 Mayıs 2019 16:11
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TMO ürün bedeli ödemelerini 10 gün içinde yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki yaklaşık 270 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlük tarafından 2019 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ülkede hububat hasadının mayıs ayının ikinci yarısında başlamasının öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatının açıklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, TMO'nun Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 270 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 80 nokta) alım faaliyeti göstereceği bildirilerek, "Üreticilerimizin lisanslı depoları kullanmaları menfaatlerine olacaktır. Nitekim lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağına işaret edilen açıklamada, ÇKS'ya kayıtlı olmayan kesimlerin ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 1 Kasım'dan itibaren TMO'ya satabileceği aktarıldı.

- Faizin yüzde 25'i TMO'dan

Açıklamada, randevulu alım sisteminin devam edeceği ve TMO'nun altyapısı uygun borsalarda alım yapacağı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Borsa üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu alarak hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabilecek. Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacak. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürün teslim eden üretici ve tüccar, ürünlerini elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecek. Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler TMO'dan yüzde 30 avans alabilecek. Üretici ve tüccar, emanete bırakılan ürünler için TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabilecek. Bankalardan makbuz senedi ile kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO'ya satmamaları durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin yüzde 25'i TMO tarafından karşılanacak."

Ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağına işaret edilen açıklamada, ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ise ödemelerin peşin yapılacağının altı çizildi.

- Alım fiyatları

Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacağı ve böylece üreticinin ton başına ilave 9,4 lira kazancı olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018 yılında ton başına bin 50 lira olarak açıklanan kırmızı/beyaz sert ekmeklik buğday fiyatı bu yıl yüzde 29 artırılarak ton başına bin 350 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 4'e kadar ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına bin 400 lirayı geçecek. Bu fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buğdayda ton başına 100 lira prim ödemesi ile gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk gibi destek ödemeleri yapılacak. Kırmızı/beyaz sert ekmeklik buğday için ton başına belirlenen 350 lira alım fiyatı, bakanlıkça verilen yaklaşık 200 lira prim ve diğer desteklerle birlikte ton başına bin 550 liraya kadar yükseliyor. Açıklanan bu fiyatla üretici maliyete göre yüzde 41, yani ton başına 450 lira gelir elde etmiş olacak. 2018 yılında ton başına bin 100 lira olarak açıklanan makarnalık buğday fiyatı yüzde 32 artırılarak ton başına bin 450 lira olarak belirlendi. Geçen yıl ton başına 825 lira olarak açıklanan arpa fiyatı ise yüzde 33 artırılarak bin 100 lira oldu. Geçen yıl ton başına 800 lira olan çavdar, yulaf ve tritikale fiyatı da 2019'da yüzde 28 artırılarak ton başına bin 25 lira olarak belirlendi."
Anadolu Ajansı
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