2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları alınıyor
|02 Mayıs 2019 16:35
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2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları 03-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak
DUYURU
(02 Mayıs 2019)
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Başvurularının Alınması
"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında KPSS A Grubu ve Öğretmenlik yapılacaktır.
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz 2019 tarihinde,
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz 2019 tarihinde,
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz 2019 tarihinde,
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvuru işlemleri, 03-15 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların tümü, 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır.
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur.
Sınava başvuracak adayların, Ek'te yer alan Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu A Grubu ve Öğretmenlik
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