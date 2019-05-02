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'Türkiye'nin güvenliğinin önemli unsurlarından biri Suriye'nin istikrarı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Biz CHP olarak Türkiye'nin güvenliğinin en önemli unsurlarından birinin Suriye'nin barış, huzur ve istikrarı olduğunu düşünüyoruz
 02 Mayıs 2019 17:07
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'Türkiye'nin güvenliğinin önemli unsurlarından biri Suriye'nin istikrarı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Biz CHP olarak Türkiye'nin güvenliğinin en önemli unsurlarından birinin Suriye'nin barış, huzur ve istikrarı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin dış politika konusundaki hareketliliğine ilişkin bilgi verdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini belirten Çeviköz, "Hem Çubuk'ta yaşanmış olan linç girişimi ile ilgili 'geçmiş olsun' dileklerini hem CHP'nin seçimlerde göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Sayın Genel Başkanımızdan önümüzdeki dönemde Türkiye ile ilgili siyasi gelişmelerin ne şekilde beklendiği hakkındaki düşüncelerini aldı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu, İsrail'in Maslahatgüzarı Roey Gilad'ın da ziyaret ettiğini aktaran Çeviköz, şunları söyledi:

"O da hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de seçim başarısından dolayı partimize tebriklerini sundu. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkanımız da Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini fevkalade önemsediğini iki ülke arasında dengeli ve kesintisiz ilişkilerin devam etmesinin bölgenin barışı ve huzuru için fevkalade önemli olduğunu altını çizdi."

- Türkiye ABD ilişkileri görüşüldü

Bugün süreçte CHP Dış Politika Danışma Kurulunun ikinci toplantısını gerçekleştirdiğini aktaran Çeviköz, dış politika ile ilgili önemli konularda beyin fırtınası yaptıklarını dile getirdi.

"Bugünkü toplantımızda da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler üzerinde durduk." diyen Çeviköz, "Zira şu ara Türkiye'nin önündeki en önemli dış politika tıkanıklığının Türkiye-ABD arasındaki durum olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ile ABD arasında bir yandan Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzeleri ile ilgili bir sıkıntı ve buna bağlı olarak ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması olasılığı ve F35 savaş uçakları projesinden Türkiye'yi dışlaması gibi bir durum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güvenli bölge değerlendirildi"

Suriye sınırında kurulması öngörülen güvenli bölge konusunun da masaya yatırıldığını anlatan Çeviköz, "Bunların hepsi Dış Politika Danışma Kurulu üyelerimiz tarafından Genel Başkanımız başkanlığında görüşüldü." dedi.

Rusya'dan alınacak S-400 füzeleriyle ilgili olarak da değerlendirmede bulunulduğunu aktaran Çeviköz, şöyle devam etti:

"Zira bu alışverişin Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerine de olumsuz yansımasından duyulan endişeler dile getirildi. Biz CHP olarak Türkiye'nin güvenliğinin en önemli unsurlarından birinin Suriye'nin barış, huzur ve istikrarı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Suriye toprakları üzerinde bu istikrar huzur ve barışın kurulmasının en önemli aktörünün Şam'daki Suriye hükümeti olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir şekilde Suriye toprakları üzerinde kurulması öngörülen bir güvenli bölgenin de aslında Suriye'nin güvenliği açısından Suriye hükümetinin sorumluluğunda olması gerektiğini, Türkiye'nin güvenliğini ancak bu şekilde Suriye'nin de garanti edebileceğini düşünüyoruz."

Çeviköz, bunun Adana Mutabakatı çerçevesinde yapılması gerektiğini dile getirdi.

- "ABD ile ilişkiler bütüncül olarak ele alınmalı"

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bütüncül olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Çeviköz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu bütüncül yaklaşımın sadece güvenlik meseleleri değil, aynı zamanda siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan da altı çizildi. Örneğin Türkiye'nin ABD ile ticari ilişkilerinin artması ve ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması öngörülürken bir yandan da ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması ihtimali... Bu riskin olması, birbiriyle çelişen durum arz ediyor."
Anadolu Ajansı
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