Dizi oyuncularına kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama
|02 Mayıs 2019 17:36
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Kayseri'de kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi anlatan internet dizisinde başrolü paylaşan iki oyuncunun da aralarında bulunduğu 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Adana ve Mersin'de kaçak üretilen içkiyi çöp kovalarında şalgam suyu diye sahte faturalandırıp Kayseri'ye nakliye kamyonlarıyla getirdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan dizi oyuncuları A.U. ve M.A.D. ile S.B. ve A.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden dizi oyuncuları A.U. ve M.A.D. ile S.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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