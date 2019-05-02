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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 liradan işlem gördü
 02 Mayıs 2019 17:38
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 azalışla 244,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.628,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 244,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 245,50 245,70 243,80 244,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.618,00 1.639,00 1.607,00 1.628,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 224,00 228,00 222,50 226,50
Lira(Tam) Ziynet 1.581,00 1.601,00 1.570,00 1.590,00
Yarım Ziynet 791,00 801,00 785,00 795,00
Çeyrek Ziynet 395,00 400,00 393,00 398,00
Anadolu Ajansı
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