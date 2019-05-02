Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM) tarafından düzenlenen 34. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen kongreye 300 civarında uzman katılıyor.

ANKEM Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir açığı kapatmak üzere bilimsel toplantılar düzenlediklerini, bu kapsamda antibiyotik kullanımı konusunda 34. kongreyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu tür organizasyonlarla, antibiyotiğin akılcı kullanılması için yapılan çalışmaları hekimlere adapte etmeye çalıştıklarını ifade eden Gürler, "Bu sadece hekimin görevi değil halkımızın da görevi. Bunun için de seminer ve kongrelerle medya üzerinden halka ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin alanlarında uzman önemli isimlerinin kongrede yer aldığını aktaran Gürler, şunları kaydetti:

"Kongremizde ayrıca ANKEM meydanı yapıyoruz. Bu meydanda kendi aralarında ve katılımcılar tartışıyorlar. Derneğimizi kuranlar bize çok büyük miras bıraktı. Antibiyotik başta olmak üzere çeşitli branşlarda çeşitli konuları tartışıyoruz. İstatistiklere bakılırsa antibiyotik kullanımında Türkiye dünyada birinci durumda. Dolayısıyla ne kadar kullanım artarsa direnç de o kadar çok artacak. Mikro organizmalar ve bakteriler de bu dirence sahip olacaktır. Belki kısa bir süre sonra kullanacak antibiyotik bulamayacağız. Dolayısıyla akılcı antibiyotik kullanımını hekimlerimize anlatıyoruz. Devlet katkısı önemliydi, o katkıyı da alıyoruz."

Hem çocuk hem erişkinlerde enfeksiyon hastalıkları ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili bütünleyici ve hasta odaklı konuların ele alınacağı kongrede, enfeksiyon hastalıklarında epidemiyolojik değerlendirmeler, farmakoekonomik yaklaşım, çocukluk ve erişkin aşılamaları, antibiyotik direnci, akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri, cerrahi ve kritik hasta enfeksiyonları gibi konular tartışılacak.

Kongre, pazar günü sona erecek.