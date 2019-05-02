Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın gözaltına alındı
|02 Mayıs 2019 17:59
|Yazdır
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması sonrası sosyal medya hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir." paylaşımında bulunduğu tespit edilen kadın, İzmir'de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından, "4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." paylaşımını yapan kadının İzmir'de yaşadığını tespit etti.
Zanlının M.I.T. olduğunu belirleyen ekipler, kadını Karşıyaka ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Sosyal medya hesabında "yaşam koçluğu yaptığı" yönünde bilgiler bulunan M.I.T'nin bu işi yapmadığını beyan ettiği ve emekli olduğunu söylediği öğrenildi.
Şüpheli kadının ifadesinde ise yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Sosyal medya hesabından yorum olarak paylaşmıştım. Çok pişmanım. Silmeye çalıştım ama silene kadar hemen dağıldı." dediği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Küçükçekmece'de, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada, olayın faili olarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli M.V. tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu döven zanlı tutuklandı
02 Mayıs 2019 18:25
|2010 KPSS sınavı davasında 64 sanığa ceza
02 Mayıs 2019 18:16
|Dizi oyuncularına kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama
02 Mayıs 2019 17:36
|Polisten 'bizi annelerle karşı karşıya getirmeyin' uyarısı
02 Mayıs 2019 16:30
|Kalp krizi geçiren uzman jandarma hayatını kaybetti
02 Mayıs 2019 16:26
|Savcı Sayan kalp krizi geçirdi iddiası
02 Mayıs 2019 14:53
|Otobüste taciz etti, 'Yaptık bir hata, bir daha olmaz' dedi
02 Mayıs 2019 13:20
|Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
02 Mayıs 2019 13:18
|12 yaşındaki kız çocuğu tacizcinin elinden kaçıp polise sığındı
02 Mayıs 2019 12:22
|MSB'den Tel Rıfat açıklaması
02 Mayıs 2019 11:49