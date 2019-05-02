1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürüyor

Muğla'da halk arasında "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğinin hasadına başlandı. Vali Esengül Civelek: Kırsal yaşamda kadın çiftçilerin sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi amacıyla yeni bir cins çilek üretimi projesini hayata geçirdik
 02 Mayıs 2019 18:08
Yazdır
'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürüyor

Muğla Valisi Esengül Civelek, halk arasında "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğinin hasadına ve dikimine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Gülağzı Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasında hasat ve dikim töreni yapıldı.

Halk arasında "Vali Hanım" adı verilen çileğin hasadını ve ilk fide dikimini Vali Esengül Civelek üreticilerle gerçekleştirdi.

Civelek, yaptığı açıklamada, Muğla'nın birçok ilçesini "San Andreas" türü çilekle tanıştırdıklarını, çok iyi verim elde ettiklerini söyledi.

"Vali Hanım" çileğinin, üreticinin gelir seviyesini artırdığına vurgu yapan Civelek, "Kırsal yaşamda kadın çiftçilerin sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi amacıyla yeni bir cins çilek üretimi projesini hayata geçirdik. Bu proje vatandaşlarımız tarafından yoğun talep gördü." dedi.

Civelek, bu yıl da Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca projeye destek olmak için finansal kaynak sağladıklarını dile getirdi.

Projeyi daha önce Valilik yaptığı Yalova ve Kırklareli'nde de uyguladıklarını hatırlatan Civelek, Vali Hanım çileğinin katma değeri yüksek, pazarlaması kolay olması, aroma ve lezzetiyle tercih edilmesi, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlaması yönüyle üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise Muğla'daki bütün bölgelerde arazi ve iklim yapısına uygun çilek çeşitlerinin tespit edildiğini, sulama sistemleri, toprak analizleri ve tarla seçimlerini gerçekleştirdikten sonra çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Hasadı yapılan çileklerin, tarlada kilosunun en düşük 10 liraya, turfanda olarak erken çıkan çileklerin ise kilosunun 30 liraya satıldığını anlatan Erkal, "Bugün üçüncü etabına başladığımız bu projeyle 87 dekar çilek bahçesi tesis ediyoruz. Toplamda bir milyon adet çilek fidesi dağıttık." diye konuştu.

Erkal, bugüne kadar 134 dekar çilek bahçesi oluşturduklarını, il ekonomisine yıllık 12 milyon liralık gelir oluşturulduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da 3 eski astsubaya FETÖ'den beraat
02 Mayıs 2019 18:05		 Öğretmenler, koro kurdu ilçe sakinlerine konser verdi
02 Mayıs 2019 17:30
İş fuarında sanal ortamda iş görüşmesi imkanı
02 Mayıs 2019 16:44		 İşte Türkiye'nin en rekabetçi ili
02 Mayıs 2019 16:22
Her 10 kişiden 3'ü doğduğu şehirden göç etti
02 Mayıs 2019 16:15		 Meteorolojiden 4 il için 'yağış ve dolu' uyarısı
02 Mayıs 2019 15:50
Öğrencilerden yaz sıcakları için 'serinleten şapka'
02 Mayıs 2019 15:44		 İstanbul'da parklarda acil durum butonu uygulaması başladı
02 Mayıs 2019 15:26
'Turizmde bütün pazarlarımızda artış var'
02 Mayıs 2019 15:15		 Hisarcıklıoğlu: İstihdamdaki negatif gidişi durdurduk
02 Mayıs 2019 15:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:38 - Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılandığı davada 3 tahliye18:37 - 'Ankaralılara güzel hizmet veren bir belediye meclisi istiyoruz'18:25 - Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu döven zanlı tutuklandı18:23 - JGK darbe davasında tutukluluğa devam kararı18:16 - 2010 KPSS sınavı davasında 64 sanığa ceza18:08 - 'Vali Hanım' çileği üreticinin yüzünü güldürüyor18:05 - Adana'da 3 eski astsubaya FETÖ'den beraat17:59 - Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın gözaltına alındı17:56 - Antibiyotik kullanımında Türkiye dünyada birinci17:49 - Amasya Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi eklendi
17:39 - Atık bilgisayarlar kırsaldaki çocuklara ışık oldu17:38 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:36 - Dizi oyuncularına kaçak içki operasyonunda 3 tutuklama17:30 - Öğretmenler, koro kurdu ilçe sakinlerine konser verdi17:28 - Kastamonu Belediyesi'nin borcu 78 milyon lira17:24 - Mersin'de 5 kişi terör örgütü üyesi olmaktan yakalandı17:21 - FETÖ'cünün 'maraton' yalanı tutmadı17:18 - Dolar günü 5,96 TL seviyelerinde tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek
İki mühendisliği tercih edene 1.828 TL'ye kadar burs
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü istifa etti
Erdoğan kabineyi takibe aldı
Binali Yıldırım yeniden aday olacak mı?
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları alınıyor
100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ifadeye çağrıldı
Sandık belgeleri buhar oldu
Altay: YSK yürütmenin baskı ve basıncına teslim olmuştur
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yatakta kahvaltı etmek 7
cep telefonu fiyatlarının artması 4
modern insanın en büyük sorunları 8
teamviwer 3
gecelere akmak 1
adres değiştirmek 3
yamaha 2
davutoğlu'nun intihar edecek olan kişiyi kurtarması 4
kadınların salata yapamaması 4
Anhedoni 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 30 Alacak
Erzurum Horasan Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli İğneada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam