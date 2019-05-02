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'Ankaralılara güzel hizmet veren bir belediye meclisi istiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu: Biz kısır tartışmanın çok daha ötesinde Ankaralılara güzel hizmet veren bir belediye meclisi ve o belediye meclisinin de hizmet sunduğu güzel Ankara'yı hep beraber yaşamak istiyoruz
 02 Mayıs 2019 18:37
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'Ankaralılara güzel hizmet veren bir belediye meclisi istiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz kısır tartışmanın çok daha ötesinde Ankaralılara güzel hizmet veren bir belediye meclisi ve o belediye meclisinin de hizmet sunduğu güzel Ankara'yı hep beraber yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Yavaş ile makamında bir süre görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş ismi sadece Ankara değil, Türkiye'de bir markadır. Çalışmalarıyla, başarısıyla, öngörüsüyse bir kente hizmet verme aşkı ile dolu olan bir insandır Mansur Yavaş. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Yavaş'ın harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralılara vereceğini ve Ankara'yı gerçekten de Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi haline getireceğine inandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Kendisi bütün bu başarıları gerçekleştireceğini ifade ediyor, biz de hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz." dedi.

Ankara ile ilgili "Ankara, Ankara güzel Ankara/ Seni görmek ister her bahtı kara." diye güzel bir türküsü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten de Mansur Yavaş başkanımızdan beklediğimiz budur, her bahtı kararının gelip Ankara'yı gezdiği zaman mutlu olacağı bir Ankara. Bunu arzu ediyoruz. Kentin pek çok sorunu var ama sorunlardan şikayet eden değil, sorunların çözen bir başkan kimliği ile kendisini lanse etti bütün Ankaralılara, dolayasıyla önümüzdeki süreç içeriside el birliği ile gönül birliğiyle diğer belediye başkanlarıyla da iş birliği yaparak pek çok sorunu aşacaktır."

Belediye Meclisinde çoğunluğun olup olmamasının kendisine göre çok büyük önemi olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, hizmetlerin Ankara için yapılacağını ve dolayısıyla vicdan sahibi herkesin getirilen projenin Ankara'nın yararına olduğu sürece buna itiraz etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mecliste tartışmalar olabilir ama bu tartışmalar umuyorum ve diliyorum, projenin niteliği, maliyeti, yararı olabilir, bu çerçevede yapılacak tartışmalar her zaman verilecek hizmetin kalitesini artıracaktır. Biz kısır tartışmanın çok daha ötesinde Ankaralılara güzel hizmet veren bir belediye meclisi ve o belediye meclisinin de hizmet sunduğu güzel Ankara'yı hep beraber yaşamak istiyoruz. Ben sayın başkana görevinde yürekten başarılar diliyorum ve kendisini önce seçimi kazandığı için daha sonrada yapacağı güzel hizmetler için yürekten kutluyorum."

- "Güveninizi boşa çıkarmayacağım"

Mansur Yavaş da zorlu bir adaylık süreci geçirdiklerini anımsatarak, Kılıçdaroğlu'na "2014 yılında da aynı şekilde benim adaylığıma karar verirken kamuoyundaki tereddütler, belki parti içerisindeki birtakım karşı çıkışlara rağmen bize güvendiniz ve arkamızda durdunuz." dedi.

Bu seçimler öncesinde de yine farklı fikirler olmasına karşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek verdiğini aktaran Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sonuçta verdiğiniz isabetli kararlarla bugün ülkemizde 11 büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış olduk. Bana güveninizi boşa çıkarmayacamızdan ekip olarak emin olmanızı isterim. Sizin verdiğiniz irade karşısında Ankaralılar da bize güvendiler ve bu irade sandığa da yansıdı. Onların da bu güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden gelen çabayı yapacağız. Geçen süre içerisinde Mecliste bir takım tartışmalar oldu ama bunların hepsini aşacağımızı düşünüyorum. Belediyenin durumunu size arz etmiştim. Yaklaşık 14 milyar bütçemiz var. 8,5 milyar belediyenin EGO ve ASKİ dahil borcumuz var.

Şirketlerin de 890 milyon lira borcu var. Belediyemizde 28 bin 183 toplam çalışan var. Bu süre zarfında 'bir enkaz devraldık, borcumuz çok' demedik. Bunların hepsini aşacağımızdan ve projelerimizin hepsini, vadettiğimiz ne varsa gerçekleştirecemizden hiç şüphem yok. Güzel bir ekip kurarak Ankaralı'ya verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz."

Mansur Yavaş ziyaret anısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyetin 10'uncu yılı kutlamaları için Beypazarı'ndan Ankara'ya giden seymen ekibinin tarihi fotosunu hediye etti.

Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.
Anadolu Ajansı
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