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Erdoğan: Bosna Hersek'ten et ithali için gerekli talimatları verdik

Erdoğan: "Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik
 02 Mayıs 2019 18:47
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Erdoğan: Bosna Hersek'ten et ithali için gerekli talimatları verdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç de yer aldı. Görüşmenin ardından ülkeler arası anlaşmalar imzalandı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Akımı Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz."

Erdoğan: "Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik."
Anadolu Ajansı
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