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EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında işbirliği

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Uyuşturucu sadece ülkemizin değil tüm insanlığın bir sorunudur" - "Uyuşturucu her geçen gün tüm insanlığı, özellikle genç nesli hedef alması açısından bir terör boyutundadır"
 02 Mayıs 2019 19:05
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EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında işbirliği

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı bu kapsamda; eğitim, iletişim, dijital alt yapı, imkan, kabiliyet ve kapasitesinin artırılması, geliştirilmesi ve mücadele gücünün yükseltilmesi konusunda kullanılabilecek olan her türlü tasarım, video, fotoğraf ve sosyal medya paylaşımlarında Anadolu üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden destek alacak. Düzenlenen imza törenine Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra daire başkanları, şube müdürleri, emniyet mensupları ve protokol katıldı.

"Uyuşturucu sadece ülkemizin değil tüm insanlığın bir sorunudur"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yaptığı konuşmada, uyuşturucunun tüm insanlığın sorunlarının başında geldiğini belirtti. Uzunkaya, "Uyuşturucu sadece ülkemizin değil tüm insanlığın bir sorunudur. Uyuşturucu her geçen gün tüm insanlığı, özellikle genç nesli hedef alması açısından bir terör boyutunda ülkelerin öncelikli gündemine alınmalı ve mücadelede de en öncelikli konuların başına yerleştirilmelidir. Çünkü uyuşturucu yoluyla bir ülkenin geleceğini imha etmeniz, topyekün yok etmeniz, terörle yapacağınız başka yol ve yöntemlerle, ister sıcak savaş ister soğuk savaş ile oluşturacağınız tahribattan çok daha büyük ve kalıcıdır. Bu yönüyle ele aldığımızda yapılmak istenen her bir işlemin önümüze konulan her bir hedefin son derece önemli ve değerli olduğunu düşünüyor ve çalışmalarımızı da çok doğal olarak bu çerçevede tüm destek verebilecek paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte topyekun bir seferberlik anlayışına dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada Genel Müdürlüğümüzün Anadolu Üniversitesi ile bugün imzalayacağı bu protokol ile her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren ve bugün hem personel itibariyle hem de teknik donanımı ve kapasitesi itibariyle çok büyük ölçülere ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele kapasitemize teknik altyapı, yazılım, destek ve diğer her alanda üniversitenin imkanlarını sunma noktasındaki katkısı için Anadolu Üniversitesine ve İletişim Bilimleri Fakültesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Alınan önlemlerle ölüm sayısında ciddi bir düşüş var"

Alınan önlemler sonrasında ölüm oranlarının da azaldığına dikkat çeken Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizde uyuşturucu ile ilgili olarak 57 binin üzerine gerek kullanıcı gerek satıcı gerekse organizatör düzeyinde tutuklu, hükümlü ve hüküm özlü şahıs cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevlerindeki toplam tutuklu, hükümlü sayısının 5'te 1'ine tekabül eden korkunç rakam sadece tek başına olayın ne denli önemli mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu göstermesi açısından sadece bu rakam bile esasında yeterlidir. Yine 2017 yılında ülkemizde bilinen, tespit edilebilen Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumlarıyla müşterek veriler üzerinden tespit edilen 950 civarındaki vatandaşımızın, değişik yaş gruplarında uyuşturucuya bağlı ölüm rakamı da bu tablonun ne kadar vahim ve tedbir alınması gereken önemli bir sorun olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızla yoğun işbirliği ve sahada yürüttüğümüz çok etkili mücadeleler sonucunda 2018 yılında bir önceki yıl 941 olan ölüm sayısının 600'ler civarına çekilmiş olması da bu mücadelede herkesin bir yerinden tutması, sahip çıkması halinde ne denli olumlu sonuç alınabileceğini göstermesi açısından da oldukça ümit verici tabloyu ifade etmektedir. Daha fazla duyarlılık gösterir ve tüm kurumlarımız imkanları ölçüsünde bu mücadelede yer alırsa inanıyoruz ki hem ölümler hem kalıcı tahribatlar hem de bunun üzerinden terör örgütlerine sağlanan finansmanlar ve örgütler üzerinden ülkemize yöneltilen terör mücadelelerinin gücünün azaltılması anlamında önemli yararlar sağlanmış olacaktır. Bu denli önem arz eden bir alanda, ulusal ve küresel bir sorunda en küçük bir payı dahi olsa tüm kurum ve kuruluşları, kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle inşallah bu mücadelede şu anda bulunduğumuz yerden çok daha iyi noktalara ulaşmış olacağız. Bu protokolün de yürütülen mevcut çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacağını temenni ediyorum."

"Anadolu Üniversitesi üzerine düşeni her zaman yapmaya hazır"

Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktan büyük onur duyduklarını vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı ise, "Anadolu Üniversitesi elinden ne geliyorsa yapmaya çalışacak. Elimizdeki akademik kadro, teknik imkanlar, bununla birlikte fiziki şartlarımız elimizden ne geliyorsa Emniyet Teşkilatının personel ve hizmetine sunmak üzere açacağız. Bu konuda Anadolu Üniversitesi üzerine düşeni her zaman yapmaya hazır. Biliyorsunuz Türk devletinin en zor zamanlarında Emniyet Teşkilatı her zaman her şekilde, mensuplarıyla ön planda yer almış olup hiçbir zaman geri adım atmamışlardır. Bize de bu bağlamda bir borç düşmektedir. O nedenle üniversite olarak teşkilatımızla işbirliği yapmaktan memnuniyet ve şeref duyuyoruz. Genel Müdürümüze ve ekibine de teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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