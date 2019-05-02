Savaş uçağına binip, terör harekatına katıldı
Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, F-16 savaş uçağına binerek, terörle mücadele harekatına katıldı.
|02 Mayıs 2019 19:08
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Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nnda bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi.
Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağının kokpitine geçip, terörle mücadele harekatına katıldı.
Orgeneral Küçükakyüz, gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini icra eden filo ve bakım personelini de ziyaret etti.
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