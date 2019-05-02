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Savaş uçağına binip, terör harekatına katıldı

Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, F-16 savaş uçağına binerek, terörle mücadele harekatına katıldı.
 02 Mayıs 2019 19:08
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Savaş uçağına binip, terör harekatına katıldı

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nnda bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi.

Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağının kokpitine geçip, terörle mücadele harekatına katıldı.

Orgeneral Küçükakyüz, gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini icra eden filo ve bakım personelini de ziyaret etti.

DHA
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