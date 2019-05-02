Kağıthane'de hasarlı binaların yıkımına başlandı
Kağıthane'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı.
|02 Mayıs 2019 19:16
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