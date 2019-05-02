Köy muhtarı KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi
|02 Mayıs 2019 19:27
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Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yeşildere köyü muhtarı Mustafa Toraman (45), halsizlik ve ateş şikayetiyle 28 Nisan'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Toraman, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.
Toraman'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından güvenlik önlemleri altında Yeşildere köyü mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Toraman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ile köylüler katıldı.
Vali Çiftçi, cenaze namazının ardından Toraman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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