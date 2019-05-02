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5 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi
Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 484 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
|02 Mayıs 2019 19:31
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, ilçede ismi açıklanmayan şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 484 parça tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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