1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den tutuklu gazeteciler kararı

Yüksek Mahkeme, gazeteci Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdi
 02 Mayıs 2019 19:38
Yazdır
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı

Anayasa Mahkemesi, gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un yaptığı bireysel başvuruda, Gürsel ve Aksoy'un, "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gazeteciler, Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Hüsrev Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını gündem toplantısında ele aldı.

Gazeteciler, "uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruculardan, Murat Aksoy ile Kadri Gürsel'in, "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Diğer başvuruculardan, Cumhuriyet gazetesi davası sanıklarından gazeteciler Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Bülent Utku ve Akın Atalay'ın bireysel başvurularında ise ihlali tespit edilmedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kararları oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

- Üç kişinin başvurusu yarına kaldı

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Ali Bulaç ile FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvuruları ise yarın ele alınacak.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM'den 'gezi eylemleri' kararı
02 Mayıs 2019 19:52		 AYM'den polisin 'iç beden araması'nda hak ihlali kararı
01 Mayıs 2019 22:08
AYM'den mülkiyet hakkı kararı
01 Mayıs 2019 12:48		 Anayasa Mahkemesi tutuklu gazetecileri görüşecek
30 Nisan 2019 14:43
AYM, Müftünün başvurusunu karara bağladı
26 Nisan 2019 10:00		 'Önümüzdeki dönemde kararların ağırlığı OHAL KHK'ları olacak
25 Nisan 2019 17:34
Sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilmesine dair Anayasa Mahkemesi kararı
24 Nisan 2019 14:05		 Anayasa Mahkemesi, FETÖ'nün bankasını haksız buldu
24 Nisan 2019 13:54
AYM'den 'Memurun sendikal hakları ihlal oldu' kararı
24 Nisan 2019 12:21		 Anayasa Mahkemesi'nden kamulaştırma kararı
20 Nisan 2019 15:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:47 - MEB yabancı dil eğitimini masaya yatırıyor20:43 - İtfaiye aracına çarpan motosikletli hayatını kaybetti20:39 - 'Plastik poşet kullanımında yüzde 75 azalma gördük'20:35 - Afet ve yangında hayat, kalede takımını kurtarıyor20:31 - 'Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek'20:27 - İş ilanları en çok bu sektörde artıyor20:23 - Cezaevi firarisi jandarmayla çatışmaya girdi: 1 yaralı20:19 - Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak20:15 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi20:11 - Topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiriyor
20:07 - Aydın'da parkta fenalaşan lise öğrencisi öldü20:03 - 152'si asker, 155 sanığın yargılanmasına devam edildi20:00 - BİK eski Genel Kurul Üyesi Sonay vefat etti19:56 - 'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın serbest bırakıldı19:52 - AYM'den 'gezi eylemleri' kararı19:48 - 'Hakim ve savcı eğitiminde yeni bir süreç başlattık'19:43 - Vekaletname verdi, başına gelmeyen kalmadı19:38 - AYM'den tutuklu gazeteciler kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
İki mühendisliği tercih edene 1.828 TL'ye kadar burs
Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek
Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları alınıyor
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü istifa etti
Erdoğan kabineyi takibe aldı
Binali Yıldırım yeniden aday olacak mı?
Sandık belgeleri buhar oldu
100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ifadeye çağrıldı
Altay: YSK yürütmenin baskı ve basıncına teslim olmuştur
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yatakta kahvaltı etmek 7
aklından bir sayı tut 1
bella 3
kadına bayan diyen yazar 1
ben başlık açayım elbet yazan bulunur 10
istanbul seçimi yenilenirse yüzde yüz kazanırız 4
arkadaşına tokat atmak 3
diberayın ölümü 1
başkasının kazandığı görevi yapamam 1
yatağın altında elbise ütülemek 4
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 30 Alacak
Erzurum Horasan Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli İğneada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam