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Vekaletname verdi, başına gelmeyen kalmadı

Ümraniye'de sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası İsa Uzğuç'un üzerine dolandırıcılar, kendisini işe alma vaadiyle aldıkları vekaletnameyle 5 şirket kurdular. Günde 20 lira kazandığını söyleyen İsa Uzğuç, karşısına çıkan 220 bin liralık vergi borcuyla şaşkına döndü.
 02 Mayıs 2019 19:43
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Vekaletname verdi, başına gelmeyen kalmadı

İşsiz olan İsa Uzğuç'un iddialarına göre 14 yıl önce yanına gelen bazı kişiler, ona iş vaadinde bulundu ve ondan işe girme işlemlerini yapma bahanesiyle vekaletname aldı. İşe gireceğini zannederek mutlu olan İsa Uzğuç'un üzerine verdiği vekaletnameyle 2005, 2006 ve 2007 yıllarında madencilik, reklam, organizasyon, yapı malzemeleri, lojistik alanında olmak üzere 5 şirket kuruldu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı. "Oyuna getirildim" diyen Uzğuç, şimdi de kara kara bu borçtan nasıl kurtulacağını düşünüyor.

ŞİRKETLERDEN 2009 YILINDA HABERİ OLDU

Üzerine kurulan şirketlerden habersiz olan İsa Uzğuç olaydan, 2009 yılında hakkında vergi usul kanununa muhalefet etmek suçundan dolayı açılan çok sayıda dava sebebiyle haberi oldu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti. Vergi kanununa muhalefet suçlamasından beraat etmesine karşın Uzğuç'a bu defa da üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı.

İŞ VAADİYLE VEKALETNAME ALDILAR

Üzerine çıkarılan vergi borcuna itiraz etmeye hazırlanan İsa Uzguç, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı(DHA)'na anlattı. O zamanlar sokaklarda yaşadığını belirten İsa Uzğuç, "Bazı kişiler dışarıda kaldığım için iş vereceklerini söyledi. SSK yapacaklarını söylediler. 2009 yılında davalık oldum. Bu davalardan beraat aldım. Vergi borçları üzerime çıktı. Devlet dairelerine gittim. Kimse sahip çıkmadı. Şu an 220 bin lira kadar bir borç üzerime çıktı. Ben mağdurum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, ben hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Mağdurum. Bu borçların silinmesini istiyorum. Bunları mahkeme kararları çıktığında öğrendim. Üzerime paravan şirket kurmuşlar. Bunun dışında naylon fatura yapmışlar. Benim bilgim yok. Ben 5 şirket sahibi değilim. Yol yordam bilmiyorum. Okuma yazmam yok. Cahilim. Kandırdılar beni. Oyun ettiler. Günlük 20 lira kazanarak geçiniyorum" dedi.

İsa Uzğuç, "Durum ortada. Ben kimseye namussuzluk yapmadım. Beni kandırdılar. Oyuna getirdiler. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" diye konuştu.
DHA
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