'Hakim ve savcı eğitiminde yeni bir süreç başlattık'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'daki bir otelde düzenlenen, 'Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve 81 ilin Cumhuriyet Başsavcısı ile Adalet Komisyonu Başkanının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Gül, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek, "Bu projenin de başarı ile sürdürüleceğine, verimli sonuçlar doğuracağına olan inancımı özellikle belirtmek isterim" dedi.

'BİLİMSEL VERİLER, ADALET SAHASINDA BÜYÜK ÖNEM SAĞLIYOR'

Adli istatistiklerin, adalet politikalarına yön verebilecek işaretler sunduğunu belirten Bakan Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:

"İstatistikler, suçla mücadelenin yegane aracının devletin cezalandırma yetkisini kullanmak olmadığını çok çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Çoğu zaman suçu oluşturan ortamın düzeltilmesi gereğini de ortaya koyuyor. Adalet istatistikleri, suçun geliştiği sosyal ortama dair geliştirilecek politikalara da ışık tutuyor. Yargı sistemimizi, vatandaşlarımıza hizmet eden bir araç olarak işlevsel kılmak ve doğru işlemesini sağlamak en büyük önceliğimizdir. Hükümetlerimizin takip ettiği yol, bu önceliğe uygun bir reform çizgisidir. Adalet hizmetlerinin geliştirilmesi, adalete erişimin güçlendirilmesi hiç eksilmeyen bir dikkat ve heyecanla takip ettiğimiz bir konudur. Reform çalışmalarını olgunlaştıran pek çok teknik, sosyal, ekonomik ve siyasal sebep bulunmaktadır. Bu sebepler zincirindeki en önemli bir halka da 'uygulama sonuçları'dır. Bilimsel veriler her zaman en doğru adımların atılmasında büyük katkılar sunmaktadır. Bu nedenle bilimsel veriler, analizler ve yorumlar bize her alanda olduğu gibi adalet sahasında da büyük bir imkan sağlamaktadır."

"YARGININ AKSAYAN NOKTALARINI İSTATİSTİKLE GÖREBİLİRİZ"

Adalet alanında, yeniliği besleyen ve gidilecek yola ışık tutan temel değerin istatistik sistemi olduğunu ifade eden Bakan Gül, şunları söyledi:

"İstatistik veriler ve analizler gerçekten de geçmişten bugüne adalet politikalarının birinci derecede beslendiği olgular ve realiteler olmuştur. Bu bakımdan yargının aksayan veya iyi işleyen, hukuk sisteminin sorunlu veya sorunlara çözüm üreten noktalarını adli istatistik ile görme imkanına sahibiz. Biz bakanlık olarak böyle bir imkandan, hukuk ve toplum, adalet ve insan, insan ve devlet eşleştirmeleri bağlamında yararlanmaya devam edeceğiz."

'HAKİM VE SAVCI EĞİTİMİNDE YENİLENME SÜRECİ BAŞLATTIK'

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve yeniden hizmete açılan Adalet Akademisi'ne de değinen Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim ve öğretim, milletlerin kaderini değiştirecek en önemli unsurdur. Hakim, savcı eğitimi de adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede öneme haizdir. Bu nedenle ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında hakim ve savcı eğitiminde yenilenme sürecini başlattık. Bu amaçla yaptığımız çalışmalarda son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Adalet Akademisi'nin kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüğü girmiştir. Ve Adalet Akademisi böylece reforme edilerek, yeniden açılmıştır. Akademide, özellikle, 'kişisel mesleki gelişim', 'tamamlayıcı hukuk eğitimi', 'sürdürülebilir hukuk eğitimi' alanlarında önemli çalışmalar yapılacaktır. Bir diğer yenilik ise eğitmenler de profesyonelleşme getiriyoruz. Daha önce akademinin daimi eğitici kadrosu yoktu. Yeni akademinin sabit eğitmen kadrosu olacak. Buna ek olarak hakim ve savcılarımız, yüksek yargı hakim ve savcılarımız akademide tam zamanlı eğitmen olarak atanabilecektir. Yargıtay ve Danıştay üyelerimiz, hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler istemeleri halinde tam zamanlı ders vermekle görevlendirilebilecektir."