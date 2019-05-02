BİK eski Genel Kurul Üyesi Sonay vefat etti

Eski Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı, eski Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul ve Denetim Kurulu Üyesi gazeteci Halit Ziya Sonay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

BİK'ten yapılan açıklamada, "Kurumumuza ve basın sektörüne büyük katkılar sunarak, aramızdan ayrılan Halit Ziya Sonay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 1942'de doğan Sonay, mesleğe 1959'da Yeni Sabah gazetesinde başladı. Sırasıyla İnkılap, Yeni Memleket ve Son Havadis gazetelerinde çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikasında 1972'den itibaren Genel Mali Sekreterlik ve Genel Sekreterlik görevlerini yapan Sonay, ilerleyen yıllarda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Sonay, Basın İlan Kurumu'nun 1984 Şubat ayındaki Genel Kurulunda iki Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi ile birlikte BİK Genel Kurul üyesi oldu. O tarihten itibaren ısrarlı takip ve önerileriyle Basın İlan Kurumu personelinin birçok sosyal hakka kavuşmasında katkı sağlayan Sonay, basın mensuplarının daha çok yardım almasını amaçlayan önerileriyle basın tarihinde önemli yer edindi.

Halit Ziya Sonay, 19 Şubat 1993 tarihli 17. Genel Kurul Toplantısında Basın İlan Kurumu Denetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevinin ardından Sonay, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 20 Ekim 2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda yeniden aday olmayacağı gerekçesiyle Basın İlan Kurumu Denetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 2003 yılı Mayıs ayındaki toplantısının finalinde veda konuşmasıyla kurumdaki görevinden fiilen ayrılan Sonay, bir bilen ve danışılan kişi olarak manevi hizmetini sürdürdü.

Sonay, Türkiye Gazeteciler Cemiyet tarafından Türk basınına uzun yıllar üstün hizmetler vermiş gazetecilerin ödüllendirildiği, 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan gazetecilere verilen "Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü"ne 4 Kasım 2013'te layık görüldü.

Halit Ziya Sonay'ın, sendikacılık hizmetlerinin yanı sıra kurucuları arasında yer aldığı konut kooperatifiyle sayısız basın mensubunun ev sahibi olmasını sağlaması nedeniyle Maslak'ta bulunan Gazeteciler Sitesi'ndeki parka adı verildi.

Havva Sonay ile 1966 yılında evlenen Halit Ziya Sonay, üç çocuk babası ve dört torun sahibiydi.