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40 okul çevre beratı ödülü kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde yapılan törenle 40 okulumuza çevre beratı ödülü verildi.
 03 Mayıs 2019 00:01
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40 okul çevre beratı ödülü kazandı

Vali İsmail Fırat İlkokulu "Sıfır Atık" Projesi Kapsamında Çevre Beratı Ödülü Kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında ülkemiz geneli 40 okulun kazandığı Çevre Beratı ödülü Osmaniye Vali İsmail Fırat İlkokulu almaya hak kazandı.

Ankara Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürümüz Aydın ALBAK ve Okul Müdürü Hasan UÇAR kazanılan Çevre Beratı ödülünü teslim aldı.

Ödül töreni sonrasında ödül alan okulların öğrencilerinin hazırlamış olduğu çalışmalar sergilendi. Sergide Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyin eşine Vali İsmail Fırat İlkokulu öğrencileri tarafından yapılan Atatürk çalışması Okul Müdürü Hasan UÇAR ile Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Mehmet EKİZ tarafından takdim edildi.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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